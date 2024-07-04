Türkiye’de asgari ücretin düşük olmadığını ileri süren Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e vatandaşlardan tepki geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önceki gün bir televizyon kanalına konuk oldu, Türkiye’de asgari ücretin düşük olmadığını iddia etti ve asgari ücrete ve emekli aylığına zam istemenin popülizm olduğunu savundu. Şimşek, “Türkiye’de asgari ücret düşük değildir” dedi. Bakan Şimşek’in bu açıklamalarını Eminönü’nde ANKA’ya değerlendiren vatandaşlar şunları söyledi: Emekli Sabri Erötgen: Mümkün değil zaten geçinmek. Geçinmek şöyle dursun belki bir ayda 10 gün karnımız doyuyorsa 20 gün açız. O şekilde. Bir de asgari ücretliyi düşünün. Asgari ücretli benden beterdir. Benim evim kira, doğal gazı,elektriği, suyu. İşte diğer masraflar yani üste başa ne bileyim kira borçlarımız kıyamet kadar oldu, bankaya borçlarımız kıyamet kadar oldu. Torunuyla Giresun’dan İstanbul’a gezmeye gelen Gülseren Karakaya: Hiç söyleyecek bir şey bile bulamıyorum. Bizim aldığımız asgari ücretimiz, bizim emekli maaşımız onların bahşişi. Bahşişin bile altındadır. Ya böyle bir şey mi olur? Aldığımız nefesten vergi mi olur?

İstanbul - anka

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Onların tuzu kuru, biz sürünüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, “Türkiye’de asgari ücret düşük değil” şeklindeki açıklamasına vatandaşlar tepki gösterdi. İstanbul Eminönü’nde bir vatandaş, “Bir ayda 10 gün karnımız doyuyorsa 20 gün açız. Benim evim kira, doğal gazı, elektriği, suyu. İşte diğer masraflar yani üste başa ne bileyim kira borçlarımız kıyamet kadar oldu, bankaya borçlarımız kıyamet kadar oldu. Battım, bittim ben... Ben daha Mehmet Şimşek’e hiç bir şey diyemem. Tayyip Erdoğan’a hiçbir şey diyemem. Artık durumumuz bu yani. İnşallah cenazeme bir imam gönderirler” dedi. Bir başka vatandaş da “Onların tuzu kuru. Biz sürünüyoruz vallahi. 10 bin lira maaşla ne olur Türkiye’de? Böyle sadaka gibi veriyorlar, gezip geçiyoruz işte” dedi. Başka bir vatandaş ise, “Bu ülkede bir birey olarak ben emekliyim çalışıyorum. Yine de yetiştiremiyorum. Aynı zamanda kiracıyım. Tek bireyim yani. Eşim yok, çoluğum yok. Benden bir kuruş para isteyen yok. Bir dilim ekmek isteyen yok ama geçinemiyorum yine de çalışıyorum. Yani kim inanıyorsa kendini kandırıyor. Veyahut da başka bir yerlerden geliri var. Onu kamufle ediyor. Öyle insanları kandırmaya çalışıyorlar. Ekstra diyecek bir şey yok” ifadelerini kullandı.

İstanbul - Anka