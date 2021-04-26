Aylık geliri 1.5 milyon TL

Gözaltına alınan VeBitcoin’in CEO’su İlker Baş, polisteki ifadesinde “Aylık gelirim 1 milyon 500 bin lira civarında” dedi.

Vebitcoin’in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’nce gözaltına alınan şirketin ‘Baron’ lâkaplı CEO’su İlker Baş, polisteki ifadesinde aylık gelirinin 1 milyon 500 bin lira civarında olduğunu söyledi.

t24’ün haberine göre, ifadesinde, şirketine ait site üzerinden coin alış-satışına aracılık ederek komisyon olarak tabir edilebilecek şekilde kâr sağladığını belirten İlker Baş, “Site faaliyet alanı ve işleyişi bu şekilde devam ediyor. Aylık gelirimden 15 bin lirayı aile ihtiyaçlarım için, kalanının yine şirket için kullanmaktaydım. Söz konusu şirketimin haricinde başka herhangi bir gelir kaynağım bulunmamaktadır. Şirketimde 90 binin üzerinde kayıtlı kullanıcı bulunuyor. Şirketin işlem hacmi aylık ortalama 600 milyon ile 800 milyon lira arasında değişmekte olup bunun binde 2’sini komisyon olarak alıyorum. Eşimin herhangi bir geliri bulunmuyor” dedi.

200 milyon lira değerinde kripto paranın çalındığı iddiası

2018 yılı Haziran ayında şirketine saldırıda bulunulduğunu ve müşterilerin bakiyeleri olan bugünün rakamlarıyla 200 milyon lira değerinde kripto paranın çalındığına da ifadesinde yer veren İlker Baş “Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’na konuyla ilgili suç duyurusunda bulundum. Ancak dosya henüz sonuçlandırılamadı” diye konuştu.