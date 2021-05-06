AYM’den ‘kamera kayıt’lı hak ihlali kararı

İçişleri Bakanlığı’nın, toplumsal olaylarda polislerin görüntülerinin kaydedilmesini yasaklayan genelgesi tartışılırken, Anayasa Mahkemesi’nden, kamera kayıtlarının önemine işaret eden bir hak ihlali kararı geldi.

Berkin Elvan’ın ölümüyle ilgili protestolar sırasında polisin kendisini darp ettiği gerekçesiyle yargıya başvuran, ancak sonuç alamayınca Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunan Şadiye Dilan Doğan, kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda haklı bulundu. Anayasa Mahkemesi “eziyet yasağının ihlal edildiğine” oy birliği ile karar verirken, Doğan’a 40 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Ankara - Anka

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