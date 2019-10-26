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AYM ‘ifade özgürlüğü’ dedi

26 Ekim 2019, Cumartesi 23:33
Anayasa Mahkemesi, 17-25 Aralık ve MİT Tırları haberlerine yayın yasağı konulmasını Anayasa’ya aykırı buldu. Karar, ResmÎ Gazete’de yayınlandı.

Cumhuriyet Gazetesi’nin “17-25 Aralık” ve “MİT TIR’ları” haberlerine getirilen yayın yasaklarına ilişkin başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, “ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine” hükmetti. Anayasa Mahkemesi’nin Cuma günü verdiği söz konusu kararı akademisyen Yaman Akdeniz, Twitter hesabından duyurdu: “AYM sessiz sedasız, sitesinde duyurmadan, RG’de yayınlamadan önemli bir kararını yayınladı. Yenigün Haber Ajansı & Diğerleri kararı HalkTV kararının devamı niteliğinde ve 17-25 Aralık & MİT Tırları haberlerine yayın yasağı konmasını Anayasaya aykırı buldu.” Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ise, Anayasa Mahkemesi’nin kararını Deutsche Welle’ye değerlendirdi. Bu kararla, uzun zamandır yargılandığı 17-25 Aralık süreci ve MİT TIR’larıyla ilgili davalardaki yayın yasağı gerekçesinin ortadan kalktığını söyleyen Can Dündar,  “Anayasa Mahkemesi bizi doğruladı, yani yapılanın gazetecilik olduğunu tescil etti” diye konuştu.

Can Dündar: Çok gecikmiş bir karar

Dündar, sözlerine şöyle devam etti: “Sonuçta, tabiî ki çok gecikmiş bir kararla, aradan 5 yıl geçtikten sonra Anayasa Mahkemesi ‘hayır, burada yayın yasağı koyamazsınız’ dedi. Yani bizi doğruladı, yani yapılanın gazetecilik olduğunu tescil etti.” Can Dündar, bu kararın kendisi için bir yararı olmadığını, fakat kararın gazeteciliğin engellenemeyeceğini tescil etmesini dilediğini söyledi.

Dündar ve Erdem’in durumu karardan etkilenebilir

Başvuru sürecinde Cumhuriyet Gazetesi’nin avukatlığını üstlenen Tora Pekin, Medyascope’a yaptığı açıklamada, bundan sonra mahkemelerin Basın Kanunu’nun 3. maddesine dayanarak yayın yasağı kararı veremeyeceğini söyledi. Avukat Pekin, Can Dündar ve 17-25 Aralık’la ilgili ses kayıtlarını yayınladığı suçlamasıyla tutuklu bulunan eski CHP milletvekili Eren Erdem’in durumunun da karardan etkilenmesi gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül hakkında, Adana’da durdurulan MİT TIR’larıyla ilgili “Suriye’deki gruplara silâh ve cihatçı sevk edildiği” iddialarına ilişkin yayımlanan haber ve görüntüler nedeniyle, yerel mahkemede görülen ve Mayıs 2017’de sonuçlanan dâvâda, “devletin gizli belgelerini ifşa etmek” suçundan Can Dündar 5 yıl 10 ay, Erdem Gül ise 5 yıl hapisle cezalandırmıştı.

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