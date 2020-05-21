AYM: Mektuba el koymak hak ihlâli

AYM, cezaevlerinde yaşanan hak ihlÂllerine ilişkin kaleme aldıkları mektupları “sakıncalı” görülen 10 tutuklunun başvurusuyla ilgili “hak ihlÂli” kararı verdi. AYM, başvurucuların her birine 2 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi.

Farklı cezaevlerinde tutuklu bulunan 10 tutuklunun hak ihlâlleri ve PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerinde tecrit uygulaması olduğuna dair yazdıkları mektuplara “sakıncalı” gerekçesiyle el konulmasına ilişkin Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptıkları başvuruyla ilgili ihlâl kararı verildi. gazeteduvar’ın haberine göre, Abdulkerim Tekin, Cemil Akın, Ebubekir Yulu, Ferman Yıldız, Gökhan Gündüz, Mehmet Polat, Ömer Acma, Sertaç Kılıçarslan, Yunus Özher ve Yusuf Birkan, disiplin kurulları tarafından mektuplara el konulmasının ardından İnfaz Hakimliği’ne itiraz etti. İtirazlar reddedilince başvurulan mahkeme de aynı yönde karar verdi. Bunun üzerine tutuklular, “haberleşme hürriyetlerinin ihlâl edildiği” sebebiyle AYM başvurdu.

Tutuklular, yaptıkları başvurularda, ceza infaz kurumlarında yaşanan hak ihlâlleri ve mevzuata aykırı uygulamalar ile ilgili şikâyetlerini ilettiklerini, mektuplarda ceza infaz kurumunun güvenliğini tehlikeye düşürecek yalan yanlış bilgiler yer almadığını, Disiplin Kurulu ve mahkeme kararlarının haksız ve gerekçesiz olduğuna değindi.

SOMUT BİR DAYANAK YOK

Başvuruları değerlendiren AYM, yeniden yargılama yapılmasına karar verdi. AYM, cezaevlerinde bulunan Disiplin Kurulu gerekçelerinin tamamında infaz tüzüğünün dayanak yapıldığı ve ceza infaz kurumlarını kamuoyunda hedef gösterecek nitelikte ifadeler bulunduğuna dair tespitler yapıldığını, ancak her bir mektup için hangi ifadelerin neden sakıncalı görüldüğü gerekçelendirilmenin yapılmadığını vurguladı. Mektuplara el konulmasını gerektirecek somut verilere dayanak gösterilmediği belirtilen kararda, “Başvurucuların göndermek istediği mektupların alıkonulması suretiyle haberleşme hürriyetine yapılan müdahaleyle ilgili ve yeterli gerekçelere dayandırılmadığından, müdahalenin demokratik bir toplumda gerekli olmadığı kanaatine varılmıştır. Anayasa’nın 22. maddesinde güvence altına alınan haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir” denildi.