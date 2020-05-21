"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 MAYIS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

AYM: Mektuba el koymak hak ihlâli

21 Mayıs 2020, Perşembe
AYM, cezaevlerinde yaşanan hak ihlÂllerine ilişkin kaleme aldıkları mektupları “sakıncalı” görülen 10 tutuklunun başvurusuyla ilgili “hak ihlÂli” kararı verdi. AYM, başvurucuların her birine 2 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi.

Farklı cezaevlerinde tutuklu bulunan 10 tutuklunun hak ihlâlleri ve PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerinde tecrit uygulaması olduğuna dair yazdıkları mektuplara “sakıncalı” gerekçesiyle el konulmasına ilişkin Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptıkları başvuruyla ilgili ihlâl kararı verildi. gazeteduvar’ın haberine göre, Abdulkerim Tekin, Cemil Akın, Ebubekir Yulu, Ferman Yıldız, Gökhan Gündüz, Mehmet Polat, Ömer Acma, Sertaç Kılıçarslan, Yunus Özher ve Yusuf Birkan, disiplin kurulları tarafından mektuplara el konulmasının ardından İnfaz Hakimliği’ne itiraz etti. İtirazlar reddedilince başvurulan mahkeme de aynı yönde karar verdi. Bunun üzerine tutuklular, “haberleşme hürriyetlerinin ihlâl edildiği” sebebiyle AYM başvurdu.

Tutuklular, yaptıkları başvurularda, ceza infaz kurumlarında yaşanan hak ihlâlleri ve mevzuata aykırı uygulamalar ile ilgili şikâyetlerini ilettiklerini, mektuplarda ceza infaz kurumunun güvenliğini tehlikeye düşürecek yalan yanlış bilgiler yer almadığını, Disiplin Kurulu ve mahkeme kararlarının haksız ve gerekçesiz olduğuna değindi.

SOMUT BİR DAYANAK YOK

Başvuruları değerlendiren AYM, yeniden yargılama yapılmasına karar verdi. AYM, cezaevlerinde bulunan Disiplin Kurulu gerekçelerinin tamamında infaz tüzüğünün dayanak yapıldığı ve ceza infaz kurumlarını kamuoyunda hedef gösterecek nitelikte ifadeler bulunduğuna dair tespitler yapıldığını, ancak her bir mektup için hangi ifadelerin neden sakıncalı görüldüğü gerekçelendirilmenin yapılmadığını vurguladı. Mektuplara el konulmasını gerektirecek somut verilere dayanak gösterilmediği belirtilen kararda, “Başvurucuların göndermek istediği mektupların alıkonulması suretiyle haberleşme hürriyetine yapılan müdahaleyle ilgili ve yeterli gerekçelere dayandırılmadığından, müdahalenin demokratik bir toplumda gerekli olmadığı kanaatine varılmıştır. Anayasa’nın 22. maddesinde güvence altına alınan haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir” denildi.

Okunma Sayısı: 266
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Prof. Dr. Esfender Korkmaz: Ekonomi gemisi lafla yürümüyor

    Vergi yağdı

    Soğan çürüyor, üretici iflâsta

    AYM: Mektuba el koymak hak ihlâli

    2 ayda 16 bin işyeri kapandı

    65 yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni genelge

    Meteoroloji'den sağanak yağış ve serin hava uyarısı

    Güvenlik Toplantısı 3 saat sürdü

    "Vaka sayımız 1000'in altına düştü''

    Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından son gelişmeleri paylaştı

    RTÜK susturuyor

    Adalet Bakanlığı’ndan hâlâ ses yok

    3 üniversite mezunundan 1’i işsiz

    BM, İdlib'e 80 tır insani yardım gönderdi

    Erciyes Üniversitesinde aşı denemelerine başlandı

    Sokağa çıkma kısıtlamasında marketler hangi gün açık olacak?

    Yurt dışından gelenlerin izolasyonları artık yurtlarda yapılmayacak

    Rolls Royce 9 bin kişiyi işten çıkaracak

    25 ilde maske takmak zorunlu hale getirildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dayatma ve ayrımcılıkla birlik beraberlik olur mu?
    Cevher İLHAN

    “Yolun sonu görünüyor”
    Ahmet BATTAL

    Yalan labirentinden çıkış ne zaman?
    Faruk ÇAKIR

    Adalet ve liyakat olmadan asla
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ramazan, korona, sigara…
    Genel

    AYM: Mektuba el koymak hak ihlâli
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Prof. Dr. Esfender Korkmaz: Ekonomi gemisi lafla yürümüyor
    Risale-i Nur'dan

    Zekât ve iktisat, bereket sebebidir
    Ali FERŞADOĞLU

    Kalb ve vicdanın vazife ve işleyişleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.