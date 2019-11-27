AYM’nin etkinliği sorgulanıyor

Türkiye’de Wikipedia’ya yönelik erişim yasağına karşı AİHM’de süren dâvâya müdahil olan Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Mijatovic mütalâasını sundu.

DW Türkçe’nin haberine göre, Mijatovic, internet kanununda kapsamlı değişiklik talep etti. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri mütaalasında, Anayasa Mahkemesi’nin hak ve özgürlük ihlâlleri konusunda AİHS’nin ifade özgürlüğünü düzenleyen 10’uncu maddesini daha fazla dikkate aldığını belirtmekle birlikte daha alt mahkemelerdeki yargıçların hiçbir yaptırımla karşılaşmadan AYM kararlarına direnebildiği örneklere rastlanıldığına dikkat çekti. Bu durumun yargının tarafsızlığına ve Türkiye’deki anayasal düzen ve hukukun üstünlüğüne darbe anlamına geldiği değerlendirmesi yapan Mijatovic, “Anayasa Mahkemesi’nin iç hukuk yolu olarak etkinliğini sorgulatan bu gelişmeden üzüntü duyduğunu” ifade etti.

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