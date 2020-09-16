AYM üyesinden anayasalı ve bisikletli cevap

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) “Şehirler arası karayollarında gösteri ve yürüyüş düzenlenemez” hükmünü iptal etmesini eleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, AYM üyesi Engin Yıldırım’dan cevap geldi.

Soylu’nun açıklamalarına sosyal medya hesabından cevap veren Yıldırım, Anayasanın 138. maddesini hatırlattı. Yıldırım paylaşımında şunları kaydetti: “Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” Yıldırım, açıklamasının ardından 1992 ve 2020 yıllarında bisiklete binerken çekilmiş iki fotoğrafını “Bisiklet maceram. 2020- 1992” notu ile paylaştı.