AYM’ye direndiler, sonra uydular

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nce 9’uncusu düzenlenen Yaz Okulu Programı’nda konuştu.

Arslan, şunları kaydetti: “Bireysel başvuru sistemini benimseyen bazı devletlerde de olduğu gibi ihlâl kararlarının icra edilmemesi, kaçınılmaz şekilde bu sistemin etkili bir hukuk yolu olarak güvenilirliği konusundaki endişeleri beraberinde getirmiştir. Bazı davalarda, kararları ihlale yol açan derece mahkemeleri, Anayasa Mahkemesinin yargılamanın yeniden yapılması ve ihlalin giderilmesi yönündeki kararlarının gereğini yerine getirme konusunda isteksiz davranmıştır. Derece mahkemelerinin Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulama konusundaki isteksizliği ve direnci, yeni bireysel başvurulara yol açmıştır. Mahkeme, ihlâl kararlarının uygulanmaması neticesinde ilgili hak ve özgürlüklerin bir kez daha ihlâl edildiğini sür’atle tesbit ederek, derece mahkemelerini ihlal kararlarını uygulamaları ve tesbit edilen ihlâlleri gidermeleri konusunda kuvvetli bir dille uyarmıştır. Netice itibarıyla mahkemeler Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamıştır.”