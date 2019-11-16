Bab'da terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 18'e yükseldi, çok sayıda yaralı var!

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde meydana gelen bombalı terör saldırısında ölen sivillerin sayısı 18'e yükseldi.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Bab kent merkezindeki ilçe otogarında bomba yüklü araçla terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 18 sivil öldü, en az 30 sivil yaralandı. Patlama sonucu çok sayıda araç yanarken, çevredeki binalarda da büyük hasar meydana geldi. Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Yerel güvenlik güçleri, saldırıları düzenleyenleri araştırıyor. Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan terör örgütü YPG/PKK, Bab'ın kuzeybatısındaki Tel Rıfat bölgesindeki işgalini sürdürüyor. Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, Suriye Milli Ordusu'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Bab'daki terör saldırısına ilişkin, YPG/PKK'nın DEAŞ ile aynı yöntemleri kullanarak masum sivilleri hedef aldığını bildirdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "İnsanlıktan nasibini almayan YPG/PKK terör örgütü, DEAŞ ile aynı yöntemleri kullanarak masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bu kez de Fırat Kalkanı bölgesinde Bab otogarında bombalı araç patlatan terör örgütü 10 masum sivili katletti, 15’den fazla kişiyi de yaraladı." ifadesine yer verildi . AA

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