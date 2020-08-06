Babacan: Yanlış kararların bedelini vatandaş ödüyor

Bir dönem Başbakan Yardımcılığı görevini yürüten, daha sonra AK Parti'den ayrılarak DEVA Partisi Genel Başkanlığı'nı üstlenen Ali Babacan, döviz ve altın fiyatlarında yaşanan artışla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kişisel Twitter hesabında paylaşım yapan Babacan, "Ekonomi ülkenin en önemli sorunu. Yine döviz kurlarını konuşuyoruz. Defalarca uyarılarda bulunduk. Yanlış kararların bedelini vatandaş ödüyor" dedi.

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