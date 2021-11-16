BAE ile yıpranmış ilişkileri onarıyoruz

Türkiye - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ilişkilerinin gerginleştiği bir dönemde BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan’ın 24 Kasım’da Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesi bekleniyor.

İkili ilişkiler, ticaret, bölgesel gelişmeler ve yatırım konularının ele alınması planlanan görüşmeyle ilgili Ankara’dan da ilişkilerin iyileştirilmesinin hedeflendiği mesajı geldi. Reuters haber ajansına konuşan iki Türk yetkili, “iki ülke arasındaki yıpranmış bağları onarmaya çalıştıklarını” söyledi. Türk yetkililer, yakında Türkiye’den de BAE’ye “üst düzey” bir ziyaretin gündeme gelebileceğini aktardı. BAE Dışişleri Bakanlığından ise Veliaht Prens’in Türkiye’ye planladığı ziyaretle ilgili bir açıklama yapılmadı. Haber Merkezi

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