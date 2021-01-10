'Bağımsız medya kuşatma altında'

İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, kamu kaynaklarının iktidara yakın medyaya aktarıldığını, bağımsız ve yerel medyanın ise ekonomik kuşatma ile yok edilmeye çalışıldığını öne sürdü.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla açıklama yaptı. “10 Ocak 1961’de yürürlüğe giren 212 sayılı yasa ile medya çalışanlarının hakları güvence altına alınmış, ülkemiz dünyanın en ileri basın yasalarından birine sahip olmuştur” diyen Kılınç, 60 yıl sonra, 2021 yılında ise medyanın “Saray İktidarı”nın kuşatması altında bulunduğunu söyledi. Medya mensuplarının 1977 yılında elde ettiği “yıpranma payı”nın, 2020’de “Saray İktidarı” tarafından basın kartı şartına bağlanarak budandığını belirten Kılınç, “İletişim Başkanlığı tarafından basın kartları yıllardır verilmeyen meslektaşlarımız ile dijital medyada görev yapan habercilerin yıpranma payı hakları ellerinden alınmıştır” dedi.

137 gazete kapandı

AKP’nin yarattığı “Yandaş Medya” düzeninin sistemi değiştiren Anayasa değişikliği ile “Saray Medyası”na, dönüştüğünü ve “Tek Adam”ın sesi haline geldiğini kaydeden Kılınç, Tek Adam sistemine geçilmesiyle medyadaki kan kaybının hızlandığını, 2017-2019 yılları arasında yerel ve ulusal düzeyde yayın yapan 137 gazetenin kapandığını söyledi. Dolara endekslenen Türksat uydu kiralarının ödenemez duruma geldiğini belirten Kılınç, 2018 yılında Türksat uydu platformunda 890 televizyon kanalı bulunurken günümüzde bu sayınının 354’e düştüğünü açıkladı.

368 sansür uygulandı

AKP’nin 18 yıllık iktidarında yerel ve ulusal medyanın büyük çöküş yaşadığını belirten Yüksel Mansur Kılınç bu çöküşün 2020 yılında zirveye çıktığını savunarak şu bilgileri verdi: “2020 yılında gazetecilere 361 dâvâ açıldı. Toplam 54 olayda 86 gazeteci gözaltına alındı. RTÜK medya kuruluşlarına 67 para cezası, 1 kapatma, 49 yayın durdurma, 6 uyarı verdi. Yine yıl boyunca toplam 58 olayda 67 gazeteci saldırıya uğradı. Bağımsız yayıncılık yapan gazete ve dergilerin haberlerine 368 sansür uygulandı. İnternet üzerinden engellenen ve silinen haber sayısı ise binlerle sayılmakta. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Oda TV hakkındaki kapatma kararı 10 aydır kaldırılmamaktadır. “

306 gazeteci işsiz kaldı

İnternet medyasında çalışan binlerce habercinin hâlâ basın iş koluna dahil edilmediğini belirten Kılınç, internet medyasını da kapsayan yasa tekliflerinin aylardır komisyonda bekletildiğini hatırlattı. Kılınç, TÜİK verilerine göre medya alanında işsizlik oranının yüzde 24 olduğunu hatırlatarak “Olay TV’nin de kapanmasıyla 2020 yılında 306 gazeteci işsiz kaldı. 97 gazeteci baskı ve sansür nedeniyle istifa etti” dedi. Medyada sendikalaşmanın sadece yüzde 6 oranına çıkabildiğini hatırlatan Kılınç, örgütlülüğün en düşük olduğu sektörlerin başında meyanın geldiğini kaydetti.

Pandemi baskı aracı yapıldı

Covid-19 pandemisinin halkın doğru bilgiye ve habere ulaşmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Yüksel Mansur Kılınç, “Ancak Saray, bir yandan pandemiyi medyaya baskı kurmanın aracı olarak kullanırken öte yandan pandeminin yarattığı olumsuz ekonomik koşullara karşı özellikle yerel-bölgesel medyayı kaderine terk etmiştir. Pandemi sürecinde reklam kampanyalarının geri çekilmesiyle radyo ve televizyonlar asgari giderlerini karşılayamaz duruma gelmiştir” dedi.