Karar Gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve 4 yıldır tutuklu yargılanan Nurettin Odabaşı’nın 16 yaşındaki oğlu Bahadır Odabaşı’nın yaşamına son vermesine ilişkin olarak, “Bu memlekette Bahadır’ın yürek yükünü taşıyan çok çocuk var, emin olun” düşüncesini dile getirdi.

Nasıl bir ülke haline geldik? Taşgetiren yazısında, “Çocuklar… Geleceğe bir yük taşıyorlar yüreklerinde. Birisi tahammül edemedi, apartman boşluğuna bıraktı kendisini. Adı Bahadır’dı. Can verdi oracıkta. Enes kadar yankılanmadı. Tıpkı annesinin kucağında Meriç’i geçerken boğulan kundaktaki bebeğin yankısının olmadığı gibi. Nemize lâzım dedi herkes, sonra iltisak olur, irtibat olur… Bu memlekette Bahadır’ın yürek yükünü taşıyan çok çocuk var, emin olun. Evlerinde dini bir atmosfer vardı anne-babaları evde iken, şimdi din ile bağlantılı bir kadro, anne-babalarını nasıl bir suç olduğu bilinmez bir ithamla cezaevinde tutuyor” dedi. Haber Merkezi

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