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21 OCAK 2022 CUMA - YIL: 52

Nasıl bir ülke haline geldik?

21 Ocak 2022, Cuma
Ailesi KHK ile ihraç edilen ve intihar eden 16 yaşındaki Bahadır Odabaşı’nın amcası Osman Odabaşı, üyesi olduğu MHP’den kimsenin aramadığını söyleyerek “Nasıl bir ülke haline geldik, ne zaman bu kadar birbirimize karşı böyle düşman yapıldık” dedi.

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Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildikten sonra tutuklanan ve altı yıldır cezaevinde bulunan Nurettin Odabaşı’nın 16 yaşındaki oğlu Bahadır Odabaşı intihar etmişti. Bahadır’ın “psikolojik sorunları” sebebiyle hayatına son verdiği açıklanmış ve kamuoyunda tartışılmıştı. Bahadır Odabaşı’nın amcası Osman Odabaşı, 16 yaşındaki bir çocuğu hayattan koparan sorunlar orta yerde dururken, halen bazı kesimler tarafından tehdit edildiklerini söyledi. Medyascope’a konuşan Odabaşı, “30 yıldır üyesi olduğum MHP hariç herkes ya aradı ya da mesaj ile taziyelerini bildirdi” diye konuştu.

Allah kimseye yaşatmasın

“Babası tutuklandığında Bahadır daha 10 yaşındaydı. Annesi de aynı dönemde ihraç edildi, 2019 yılında göreve iade edildi. Bahadır hem babasızlık hem de ergenlik sorunlarının da eklenmesiyle yaşadığı sorunları kaldıramadı” diyen amca Odabaşı, “Daha sonra annesi ile bir tartışma yaşayıp evden ayrılıyor. Annesi de anahtarı paspasın altına koyarak eve döneceğini ya da arkadaşında kalacağını sanıyor. Site güvenlik kamerasından siteden çıkmadığı görülmeyince cenazesi apartman boşluğunda bulunuyor” ifadelerini kullandı. Osman Odabaşı, “TIR şoförü olduğum için onlarca ülke, il ve ilçe gezdim. Diyarbakır ve Bingöl’ün İlçeleri’nde gezerken, o çocukları görürken, yaşadıkları acılara nasıl dayandıklarını düşüyordum. Bir hafta önce Elazığ’da yaşamına son veren Enes Kara’yı düşünürken, bu kez aynı acıyı bizler yaşadık. Allah kimseye yaşatmasın” diye konuştu.

30 yılımı alıp götürdü

Olaydan sonra AKP dahil bir çok siyasî partiden milletvekili ya da temsilcilerin kendilerini arayarak ya da mesaj ile taziyelerini ilettiği söyleyen Osman Odabaşı, “Sadece 30 yıldır üyesi olduğum MHP’den hiç kimse aramadı. Değil milletvekili, buradaki teşkilâtlarından biri de arayıp bir başsağlığı dilemedi. Ama HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu üç kez aradı. Kendisini tanımam, sadece sosyal medyada yaptığı çalışmaları bilirim. Gergerlioğlu’nun telefonda benimle konuşurken ağlaması ve hıçkırıkları benim MHP üyeliğimdeki 30 yılımı alıp götürdü. Ben daha ne diyeyim. Nasıl bir ülke haline geldik, ne zaman bu kadar birbirimize karşı böyle düşman yapıldık” dedi.

Haber Merkezi

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