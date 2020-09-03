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3 EYLÜL 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Bakan Gül'den 'İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin açıklama

03 Eylül 2020, Perşembe 11:53
Adalet Bakanı Gül, "İnsan Hakları Eylem Planı, hak ve özgürlüklere ilişkin standartları daha da yükseltmek için önemli yol haritası olacaktır." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Robert Spano, Türkiye Adalet Akademisi'nde düzenlenen "24. Dönem Hakim ve Savcı Adayları Eğitimi Açılış Programı"na katılıyor. 

Bakan Gül, "İnsan olmanın onurunda, insan haklarının eşit temelinde buluşarak nefretin, ırkçılığın, ayrımcılığın üstesinden gelebiliriz." diye konuştu.

AA

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