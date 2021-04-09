Bakan Gül'ün acı günü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül'ün vefat ettiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli kardeşim, bakan arkadaşım Abdulhamit Gül Beyefendi'nin muhterem anneleri Saliha Hanımefendi, tedavi gördüğü hastanede rahmet-i rahmana kavuştu. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı. Saliha Gül'ün Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gördüğü ve yaklaşık 3 aydır entübe durumda olduğu öğrenildi. Gaziantep'te toprağa verilecek Alınan bilgiye göre, Saliha Gül'ün naaşı, Gaziantep'te ikindi namazı sonrası Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedilecek. Şentop: Saliha teyzemize Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyorum TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'ün kıymetli anneleri Saliha teyzemizin vefat ettiğini teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı. Oktay: Sayın Bakanımıza ve kederli ailesine sabr-ı cemil diliyorum Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'ün Hakk'a yürüyen muhterem validesi Saliha Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve kederli ailesine sabr-ı cemil diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı. AA

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