Bakan Koca aşı çalışmalarına ilişkin son durumu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van, Muş, Hakkari ve Bitlis’ten sağlık kuruluşlarının yetkilileriyle il değerlendirme toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, "Türkiye genelinde yatak doluluk oranımız şu an yüzde 52, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 67, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 32. Aldığımız tedbirlerden öncelikli hedefimiz hasta sayısının artışını durdurmaktır." dedi.

Bu yıl dünyada grip aşısına talebin daha fazla olduğunu belirten Koca, şöyle konuştu:

"Ülkemizde bu anlamda geçen yıl talep ettiğimiz aşıdan daha fazlasını tedarik etmek üzere yoğun bir çaba içerisindeyiz. Zannediyorum geçen yılların 2 veya 3, hatta 4 katı oranında bu tedariği sağlama noktasında bir sonuç elde etmiş olacağız."

Sağlık Bakanı Koca, "Hem Pfizer, hem Çin Sinovac, hem Rusya'nın aşılarının yıl bitmeden de piyasaya verileceği kanaati taşıyorum. Bununla ilgili de ayrıca bağlantılarımızın, iş birliğimizin olduğunu da söylemek istiyorum." diye konuştu.

Koca: "İstanbul'da toplam 2 bin 16 yatak olan 2 pandemi hastanesini bu süreçte açtık. İstanbul'da şu an ilave pandemi hastanesine ihtiyacımızın olmadığını söyleyebilirim." dedi.

Bakan Koca, "Salgının olduğu bu dönemde 83 milyon herkes tedbirlere uyma zorunluluğu hissediyor olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de 13 aşı çalışması bulunduğuna işaret eden Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu aşı çalışmaları Faz 1 çalışmasına kadar gelmiş oldu ama Faz 1 çalışması da başlamadı. Zannediyorum önümüzdeki haftalar Faz 1 çalışması başlayabilir ama aşının ortaya çıkması sanırım 2021'in başlarında olur, yani muhtemelen nisan, mayıs veya haziran ayında olabilir."