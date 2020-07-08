"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Bakan Koca 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu değerlendirdi

08 Temmuz 2020, Çarşamba 21:00
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 49 bin 302 test yapıldı, 1041 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 22 hasta vefat etti, 2 bin 219 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 782 bin 520, vaka sayısı 208 bin 938, vefat sayısı 5 bin 282 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1172, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 406, toplam iyileşen hasta sayısı da 187 bin 511 oldu.

Bakan Koca'nın değerlendirmesi

Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır."

AA

Okunma Sayısı: 109
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünyada son 24 saat

    Trabzon'da zor saatler... "Allah'a şükür can kaybımız yok"

    Bakan Koca 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu değerlendirdi

    Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında Koca'dan önemli açıklamalar

    ABD'de son 24 saatte 977 ölüm daha

    Akşener: CHS ile ekonomi daha da kötüye gitti

    Toplam vaka sayısı 12 milyonu geçti

    TFF yeni sezonun tarihlerini açıkladı

    Evlat Nöbeti 310. gününe girdi: ''Herkes gelsin, evladını istesin"

    Van Gölü'nde batan teknenin yeri tespit edildi

    Afrika’daki vaka sayısı yarım milyonu geçti

    Çin, Güney Kore, Brezilya, Meksika ve Hindistan'da son durum?

    Toplu taşıma araçlarında Kovid-19 denetimİ

    49 milyon Afrikalı aşırı fakirlikle karşı karşıya!

    ABD, Çin menşeli sosyal medya uygulamalarını yasaklayacak

    Sakarya'daki arama tarama çalışmaları yeniden başladı

    Suriye'ye uluslararası yardımlar, Rusya ve Çin tarafından veto edildi

    Fabrika sahipleri hakkında karar

    Memleketi bitirdiniz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Memleketi bitirdiniz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ayasofya için Danıştay’ı beklerken
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Rahattaki zahmet
    Genel

    Cezaevlerinde bir skandal daha
    Süleyman KÖSMENE

    Ahirette ölü bir yer var mıdır?
    Genel

    Totalitarizme gidişin yeni göstergesi
    Ahmet BATTAL

    Denizdeki çöp kutuları
    Ali FERŞADOĞLU

    İnsan hakkını ihlâl ceza gerektirir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.