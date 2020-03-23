Bakan Koca yeni vakaları açıkladı: Türkiye'deki ölüm sayısı 37'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yeni ölümler gözlemlendiğini, vaka sayılarının arttığını belirtti.

Son 24 saatte 3672 testin sonuçlandığını, 293 yeni tanının konduğunu ve 7 insanımızın daha vefat ettiğini belirten Bakan Koca, gençlere de çağrı yaparak kamuoyu ile paylaştığı açıklama şu şekilde:

''SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar.''

Son 24 saatlik sürecin ardından Türkiye'de bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle vefat edenlerin sayısı 37'ye yükseldi, vaka sayısı ise 1529 oldu.