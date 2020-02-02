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Bakan Kurum: Ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 200

02 Şubat 2020, Pazar 17:52
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremden etkilenen 71 binanın yıkımını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bugün itibariyle Elazığ'da 93 yıkık binamız mevcut. Acil olarak yıkılacak ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 200" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da deprem bölgesindeki temasları kapsamında TOKİ tarafından yapılan Bizimşen Mahallesi'ndeki konutlarda incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklama yapan Bakan Kurum, hasar tespit çalışmalarının hızla devam ettiğini, şu ana kadar Elazığ'da hasar tespit çalışmalarının yüzde 60'ını tamamladıklarını söyledi. Bakan Kurum, depremin ardından 71 binanın yıkımının yapıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"2 Şubat tarihi itibariyle hasar tespit çalışmamız süratli bir şekilde devam ediyor. Diğer taraftan depremzede vatandaşlarımız için yardım, gıda ve barınma ihtiyaçlarına yönelik tüm ekiplerimiz seferberlik içinde çalışmaktadırlar. Artık bundan sonraki süreçte kalıcı ihtiyaçları giderecek hem kalıcı konutlarımızın yapımı hem kalıcı konutlar yapılana kadar konteyner kentlerimizin yapım sürece devam etmekte. Bugün itibariyle Elazığ'da hasar tespit çalışmalarının yüzde 60'ı tamamlandı. 3 gün içerisinde Elazığ'ın yüzde 90'ınını tespiti ve neticeyi almış olacak. Şu an yapmış olduğumuz tespitlerde Elazığ'daki binaların yüzde 25'inin ağır ve orta hasarlı olduğunu, eski yapılmış mühendislik hizmetini tam olarak almamış yapılarda bunu görmekteyiz. Aldığımız tespit raporları neticesinde, yerinde yapabiliyorsak yerinde, yapamıyorsak rezerv alanlarda projelerimizi başlatmış durumdayız. Bugün itibariyle Elazığ'da 93 yıkık binamız mevcut. 2 bin 785 ağır hasarlı binamız mevcut, ki bu 9 bin 410 bağımsız bölüme geliyor. Yine bin 675 orta hasarlı binamız var, burada da yaklaşık 12 bin bağımsız bölüm oluşmaktadır. Acil olarak yıkılacak ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 200. Bağımsız bölüm sayısı da yaklaşık 10 bin 900'e ulaşmış durumdadır."

Etiketler: Bakan Kurum, hasarlı bina
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