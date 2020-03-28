Bakan niye alındı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan’ın görevden alındığı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle duyuruldu.

Görevden alınan Turhan’ın yerine Adil Karaismailoğlu’nun getirildiği belirtildi. Mehmet Cahit Turhan’ın görevden alınmasıyla ilgili olarak, Kanal İstanbul projesi için hafta içi yapılan ihale süreci kaynaklı olabileceği iddiası öne sürüldü. Bir başka iddia ise, Corona virüsü salgını kapsamında alınan önlemlerde özellikle yurtdışından dönüş trafiğiyle ilgili kontrollerde sıkıntı yaşanmış olabileceği ve bundan rahatsızlık duyulduğu yönünde. Mehmet Cahit Turhan, 9 Temmuz 2018’de Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olarak TBMM Genel Kurulu’nda yemin etmesi sonrasında Saray’da açıkladığı ilk kabinede bakanlığa getirilmişti. VOA Türkçe’nin haberine göre, görevden alınan Turhan’ın yerine atanan Adil Karaismailoğlu, eski Başbakan Binali Yıldırım gibi Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde çalışma ekibindeki isimlerden birisi.

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