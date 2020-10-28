"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EKİM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Bakan Pakdemirli: Anamur'daki orman yangını kontrol altına alındı

28 Ekim 2020, Çarşamba
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Anamur ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Pakdemirli, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Mersin'in Anamur ilçesindeki orman yangını, kahramanlarımızın büyük özverisiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

Vali Ali İhsan Su da yaptığı açıklamada, ekiplerin yangına müdahalesini aralıksız sürdürdüğünü vurgulayarak "Yangın tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına devam ediyoruz. Yaklaşık 150 hektar alanda yangın etkili oldu. Etkilenen net alan, incelemenin tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak." dedi.

Yangının, yerleşim yerlerine sıçrama riskine karşı 50 hanenin boşaltıldığını hatırlatan Su, şöyle konuştu:

"Bölgedeki vatandaşlarımıza Türk Kızılay aracılığıyla yemek ve su dağıtıldı. Dileyen vatandaşlarımıza da konaklama imkanı sağlandı. Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve AFAD ekiplerimiz bölgedeki hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Bunun yanı sıra MESKİ ekiplerimiz de sabah saatlerinden itibaren su şebekesiyle ilgili kontrollerini yapacak. Yangında ölü veya yaralımız da yok çok şükür."

Su, tedbiren kapatılan Mersin-Antalya kara yolunun da yeniden trafiğe açıldığını, yolda bekleyen sürücülere de ekipler tarafından temel gıda malzemesi ikramı yapıldığını aktardı.

Anamur ilçesinin Uçarı Mahallesi kırsalındaki kızılçam ormanında, ilk belirlemelere göre elektrik tellerinden yangın çıkmış, alevlere 5 helikopter, 96 arazöz, 5 dozer ve 400 personelle karadan müdahale edilmişti.

AA

Okunma Sayısı: 188
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Siyaset ve ekonomide darboğaza sürükleniyoruz

    Türkiye menşeli ürünlere de mi boykot?

    Bakan Pakdemirli: Anamur'daki orman yangını kontrol altına alındı

    'Ateşkesin bozulduğunu görmek hayal kırıklığı'

    Halkın enflasyonu aldı başını gidiyor

    Sağlık personelinin 'istifa' talebi kabul edilmeyecek

    Yurt genelindeki yangınlara ilişkin Bakan Pakdemirli'den açıklama

    Hatay'daki yangın yerleşim yerlerine sıçradı

    Koca: Ağır hasta sayımız 1827'ye yükseldi

    Ermenistan'dan Azerbaycan köyüne misket bombalı saldırı

    TBMM'den Macron'a 'telin ve teşhir' kararı

    Dışişleri Bakanlığı Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

    ABD'de Kovid-19 nedeniyle 663 ölüm daha

    Rize'de karantina kuralarına uymayan 118 kişi yurda yerleştirildi

    İmamoğlu sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu

    Fransa'da işsizlik oranı yüzde 9,5'e yükseldi

    Gram altın rekor kırdı

    Kaliforniya'da orman yangını: 100 bin kişi tahliye edildi

    Dolar 8,16'yı gördü

    Tarım arazilerini ''hobi bahçesi'' için satanlara caydırıcı cezalar geliyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tahriklere en doğru cevap
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Artık sorgulama zamanı gelmedi mi?
    Süleyman KÖSMENE

    Resûlullah’ı (asm) anlamak
    Genel

    Siyaset ve ekonomide darboğaza sürükleniyoruz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dışarı çıkmayın; kitap okuyun
    Ahmet BATTAL

    Hangi bahçenin gülü?
    Risale-i Nur'dan

    Mevlid-i Şerifinizi ruh u canımızla tebrik ediyoruz
    Said YÜKSEKDAĞ

    Kâinatın şenlendiği gün
    Cenk ÇALIK

    Tasfiye makineleri olan sinekler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.