Basın çalışanları mağdur olmasın!

Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, “Zaten zor şartlar altında görevlerini yerine getirme konusunda fedakârca çalışan basın çalışanları mesleklerini ifa etmede bir de yenilenmeyen basın kartları sebebi ile mağdur edilmemelidir” dedi.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk; “24 Haziran seçimlerinden sonra yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülkemizde pek çok değişiklik yaşandı, kurumların isimleri, logoları, yönetmelikleri değiştirildi. Bunlardan birisi de Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na dönüşmesidir. Ancak bu değişimden sonra basın meslek kimliği yerine geçen Basın Kartlarının yenilenmesi konusunda hiçbir adım atılmadı” dedi. 17 Ocak 3 Şubat 2019 tarihleri arasında kart değişikliğinin yapılacağının ilan edilmiş olmasına rağmen bu işlemin yapılmadığını, süre dolumu adliye vb. sebeplerle kartını değiştirmek zorunda kalan basın mensuplarının havaalanı, maçlar, akreditasyon ile girilen yerlerde zor durumda kaldığını belirten Yasin Öztürk, konu ile ilgili yazılı soru önergesini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemi ile TBMM Başkanlığı’na teslim etti.

Basın Kartı uygulaması kaldırıldı mı?

Türkiye’de 5 bin 709’u sürekli olmak üzere, 15 bin 485 sarı basın kartı sahibi bulunduğunu hatırlatan Yasin Öztürk Meclis Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde şu soruları yöneltti; “Resmi kimlik’ olarak da kullanılan basın kartlarının yeni sisteme uygun düzenlenmesindeki gecikmenin nedeni nedir? Türkiye’de “Başkanlık sistemine” geçmeyen tek meslek grubu gazeteciler midir? Gazetecilerin taşıdıkları basın kartları ve basın trafik kartları ne zaman güncel hale getirilecektir? “Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü” ibareli basın kartlarının, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı” ibaresiyle değiştirilmemesindeki neden nedir? Türkiye’de Basın kartı uygulaması kaldırıldı mı?”

Yenileme taleplerine olumsuz cevap veriliyor

İletişim daire başkanlığının resmi sitesinde basın kartı yenileme sayfasında işlemlerin kapalı olduğunu bunu da basın kartı uygulamasının kaldırılacağı şüphesi doğurduğunu belirtti. Öztürk, “Zaten zor şartlar altında görevlerini yerine getirme konusunda fedakârca çalışan basın çalışanları mesleklerini ifa etmede bir de yenilenmeyen basın kartları sebebi ile mağdur edilmemelidir” ifadelerini kullandı. Yürürlükte olan sarı ve sürekli basın kartlarında “son kullanma tarihi” ibaresi yer aldığını hatırlatan Öztürk, “Basın kartlarında son kullanma tarihi geçmiş olan gazetecilerin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na yaptıkları “yenileme” taleplerine olumsuz cevap verilmektedir; bu nedenle basın mensupları görevlerini ifa ederken özellikle kolluk kuvvetleriyle karşı karşıya gelmektedir” açıklamasında bulundu.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA