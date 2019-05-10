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10 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

Basın kartı baskı aracı yapıldı

10 Mayıs 2019, Cuma 18:08
Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği kurucusu Veysel Ok “Basın kartını bürokrasi bir silÂh olarak kullanıyor” dedi.

Medya çalışanlarına basın kartının verilmemesi konusundaki tartışmalar devam ediyor. Tutuklanma ve işsiz kalma risklerini göze alarak çalışan gazetecilerin önündeki bir diğer engel de basın kartları. Dört ayda 682 kart iptal edildi. Basın çalışanları, kartların baskı aracı yapıldığı görüşünde. Basın kartı, Türkiye’de belli şartları taşıyan basın üyelerine devletçe verilen, gazetecilere birtakım kolaylıklar sağlayan bir kimlik kartı. Son yıllarda bürokrasinin söylemleri dolayısıyla gazetecilik tamamen basın kartına endekslendi. Basın kartının gazeteciliğin göstergesi olduğu algısı oluşmuş durumda. Basın kartı edinmek ise zorlaştırıldı. Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) kurucusu ve eş direktörü Avukat Veysel Ok sürecin manipülatif olduğunu belirtiyor.

“Kart tarafsız meslek örgütlerince verilmeli”

Ok, yaptığı açıklamada ‘basın kartının gazeteciler üzerindeki baskıyı arttırmak için bir manipülasyon aracı olarak kullanıldığını’ vurguluyor. Bu manipülasyona gazetecilerin de çoğunlukla aldandığına dikkat çeken Ok, “Bir kere şunu herkesin çok iyi bilmesi lâzım. Anayasa, gazeteci olmak için basın kartı taşınması zorunlu demiyor. Basın kartını bürokrasi bir silâh olarak kullanıyor. Yurtdışında verilen demeçlerde Türkiye’de tutuklu gazeteci yok, çünkü basın kartı olup da tutuklanan bir gazeteci yok diyorlar” diyor. CHP Eskişehir Milletvekili ve Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Utku Çakırözer’e göre son yıllarda basın kartı, haber kaynaklarına ulaşmada kilit öneme sahip bir noktaya getirildi. Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat da basın kartının yenilenmesi için başvuru yapıp komisyon kararını bekleyen gazeteciler arasında yer alıyor. DW ‘nin haberine göre, Polat “Aslında basın kartının Avrupa’nın pek çok ülkesinde olduğu gibi tarafsız meslek örgütleri tarafından verilmesi en doğrusu. Türkiye’de de meslek örgütlerinin bu konuda bir insiyatif alarak bir alternatif üretmesi gerekir” diyor.

4 ayda 682 kart iptal

Türkiye’de 21 Mart itibarıyla 5 bin 691 sürekli basın kartı, 14 bin 759 sarı basın kartı sahibi gazeteci var. Kasım 2018’de basın kartı olanların sayısının 15 bin 423, sürekli basın kartı sahibi olanların sayısının da 5 bin 709 olduğu açıklanmıştı. Buna göre geçen dört aylık sürede 18’i sürekli olmak üzere toplam 682 adet basın kartı iptal edildi. Basın kartlarına yönelik sorunlar bunlarla da sınırlı değil. Avukat Veysel Ok, yeni yönetmelikteki başka bir maddeye daha dikkat çekiyor. Buna göre gazeteci, yönetmelikteki bütün şartları taşısa dahi basın kartını verip vermeme Komisyonun taktirinde. Bu maddeyle ilgili Danıştay’a dâvâ açan Ok, bunun Anayasa’ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesine aykırı olduğunu vurguluyor.

Yeni Asya çalışanlarına da basın kartı verilmiyor 

Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) tarafından gazetemiz çalışanlarının da basın kartı ve gri pasaport hakları gerekçe gösterilmeksizin ihlâl ediliyor. Mayıs 2016’dan itibaren kartlarının yenilenmesi için başvuruda bulunan ve ilk başvurusunu yapan arkadaşlarımızdan Hayreddin Ekmen, Musa Aydın, Adem Alp, Hüseyin Özdemir, Mücahit Ak ve Ülker Caba’nın da başvurularına 2 yıldan fazla süredir hiçbir işlem yapılmadı. 

Etiketler: medya, basın kartı, gazeteci
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