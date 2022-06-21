"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 HAZİRAN 2022 SALI - YIL: 53

Basın kartı gaspına bir hukuk tokadı daha

21 Haziran 2022, Salı 10:52
Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz’den sonra, gazetemiz çalışanı Musa Aydın’ın da, basın kartının yıllardır yenilenmemesi üzerine açtığı davada İletişim Başkanlığının “zımnen red” işleminin iptaline karar verildi.

Basın kartı gaspına hukuk tokadı

Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz’den sonra, gazetemiz çalışanı Musa Aydın’ın, basın kartının yıllardır yenilenmemesi üzerine açtığı davaya bakan Ankara 5. İdare Mahkemesi de, İletişim Başkanlığının “zımnen red” işleminin iptaline karar verdi. Mahkemenin kararında dava dosyasının incelenmesine atıfta bulunulduktan sonra şöyle denildi: “Dava dosyasının incelenmesinden; davacının, 10.11.2015 tarihinde basın kartıyenileme başvurusunda bulunduğu, başvurunun hatalı fotoğraf seçimi sebebiyle reddedildiği, akabinde 01.05.2016 tarihine kadar herhangi başvurusu olmadığından bahisle basın kartının iptal edilmesi üzerine yeni basın kartı düzenlenmesi istemiyle 22.07.2016 tarihinde davalı idareye başvuruda bulunduğu, başvuruya davalı idarece yasal süresi içerisinde cevap verilmediği, akabinde davacı tarafından aynı istemle 21.12.2020 tarihinde yeniden başvuruda bulunulduğu, başvurunun zımnen reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

“Hukuk devleti” ilkesine vurgu

“Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan hukuk devleti, bütün işlem ve eylemlerinin hukuk kurallarına uygunluğunu başlıca geçerlilik koşulu sayan, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurmayı amaçlayan ve bunu geliştirerek sürdüren, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, insan haklarına saygı duyarak bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, Anayasa ve hukuk kurallarına bağlılığa özen gösteren, yargı denetimine açık olan, yasaların üstünde yasa koyucunun da uymak zorunda olduğu temel hukuk ilkelerinin bulunduğu bilinci olan devlettir. Ayrıca “Hukuk devleti” ilkesi, yürütme organının faaliyetlerinin yönetilenlerce belli ölçüde öngörülebilir olmasını, herkesin bağlı olacağı hukuk kurallarını önceden bilmesini, ekonomik ve sosyal yaşamlarındaki tutum ve davranışlarını buna göre düzene sokabilmesini gerektirmektedir. Zira hukuk devletinin gereği olan belirlilik ve hukuki güvenlik ilkeleri ile de idarenin keyfi hareket etmesi engellenmiş olur.


Musa Aydın

Devlete güven duyabilmesi ilkesini zedeliyor

“Buna göre, basın kartının, resmi nitelikte bir kimlik belgesi olduğu ve basın mensuplarının faaliyetlerini destekleyici ve bazı kolaylıklar sağlayıcı niteliğinin bulunduğu dikkate alındığında, davalı idare tarafından davacının başvurusunun değerlendirme aşamasında olduğu belirtilmişse de, hem bireylerin tüm eylem ve işlemlerde Devlete güven duyabilmesi ilkesini ifade eden hukuki güvenlik ilkesine; hem de idarenin yaptığı iş ve eylemlerde makul süre içerisinde hareket ederek bireylerin mağduriyetini engelleme işlevi olan hukuki belirlilik ilkesine aykırı olacak şekilde, davalı idarenin gerekli araştırma ve değerlendirmeyi yapmayarak, aradan uzun bir süre geçmesine karşın davacının basın kartını yenilemediğinin anlaşılması karşısında, gazeteci olarak görev yapan davacının basın kartının yenilenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline yargılama gideri ile avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine... oybirliğiyle karar verildi.”

Basın haklarının kullanımına engel olunuyor

“Yine bireylerin tüm eylem ve işlemlerde devlete güven duyabilmesi ilkesi olarak ifade edilen hukuki güvenlik ilkesi, hem de idarenin yaptığı iş ve eylemlerde makul süre içinde hareket ederek bireylerin mağduriyetini engelleme işlevi olarak ifade edilen hukuki belirlilik ilkesi idarelerin ilgililerin başvurularını makul süreler içinde inceleyip değerlendirilmesini zorunlu kılmakta ve bu zorunluluk anılan başvurular üzerine tesis edilen idari işlemlerin yargısal denetimi sürecinde de devam etmektedir. Basın kartı ile basın yayın çalışanları; haber kaynakları olan kamu kurum ve kuruluşlarının birimlerine ve görevlilerine akredite bir kart sunarak görevlerini rahatlıkla ifa edebilmekte, ilgili birimlere ve haber kaynağına ilişkin etkinliklere giriş çıkış yapabilmekte, özlük haklarında ayrıcalıklara sahip olabilmekte, hususi damgalı pasaport sahibi olabilmekte, basın trafik kartından faydalanabilmekte ve toplumsal olayların takibinde ispat aracı olarak bu kartı kullanabilmektedir.

MUSA AYDIN - İSTANBUL

 

Okunma Sayısı: 293
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hacda ‘yapay zekâ’ kullanılacak

    Sürücü kursları kapanma noktasında

    Pusulayı kaybettiler - Karamolloğlu: İktidar büyük çelişki içinde

    Yüzde 70 tatil planı yapamadı

    Demokrasiye tecavüz

    Filistinli yazarın panele katılmasına engel

    Ukrayna’daki savaş yıllarca sürebilir

    Tarımda ÜFE yüzde 117

    Taksicilerden zam tepkisi

    O polise suç duyurusu

    AB, küresel gıda krizinden Rusya'yı sorumlu tuttu

    Mali'de hafta sonu terör esti: 132 kişi öldü

    İtalya'da kuraklık alarmı

    NATO'dan açıklama: Görüşmeler sürecek

    İsrail’de erken seçim kararı

    Filistin Başbakanı'ndan "doğal gaz" hatırlatması

    Gazprom, Yunanistan'a doğal gaz akışını durduruyor

    Havayolu sektörü, pandemi öncesi seviyeye yaklaşacak

    NATO ve AB'den birlik mesajı

    Almanya: İsveç ve Finlandiya için birkaç hafta daha beklenilmesi felaket olmaz

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Zalim “yönetici” alkışlanmaz; ikaz edilir
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Barla notları
    Ahmet BATTAL

    Hep bir hallı Turhallıyız…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    İstibdat nedir, Meşrutiyet nedir?
    Süleyman KÖSMENE

    Sevmediğimiz şeyde hayır olabilir mi?
    Faruk ÇAKIR

    GAP’ı kaptırmak mı?
    Çetin ACAR

    “Neoliberaller” kitabı hakkında
    M. Latif SALİHOĞLU

    Okullar tatil; okuma programları başlıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.