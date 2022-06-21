Basın kartı gaspına bir hukuk tokadı daha

Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz’den sonra, gazetemiz çalışanı Musa Aydın’ın da, basın kartının yıllardır yenilenmemesi üzerine açtığı davada İletişim Başkanlığının “zımnen red” işleminin iptaline karar verildi.

Basın kartı gaspına hukuk tokadı

Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz’den sonra, gazetemiz çalışanı Musa Aydın’ın, basın kartının yıllardır yenilenmemesi üzerine açtığı davaya bakan Ankara 5. İdare Mahkemesi de, İletişim Başkanlığının “zımnen red” işleminin iptaline karar verdi. Mahkemenin kararında dava dosyasının incelenmesine atıfta bulunulduktan sonra şöyle denildi: “Dava dosyasının incelenmesinden; davacının, 10.11.2015 tarihinde basın kartıyenileme başvurusunda bulunduğu, başvurunun hatalı fotoğraf seçimi sebebiyle reddedildiği, akabinde 01.05.2016 tarihine kadar herhangi başvurusu olmadığından bahisle basın kartının iptal edilmesi üzerine yeni basın kartı düzenlenmesi istemiyle 22.07.2016 tarihinde davalı idareye başvuruda bulunduğu, başvuruya davalı idarece yasal süresi içerisinde cevap verilmediği, akabinde davacı tarafından aynı istemle 21.12.2020 tarihinde yeniden başvuruda bulunulduğu, başvurunun zımnen reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

“Hukuk devleti” ilkesine vurgu

“Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan hukuk devleti, bütün işlem ve eylemlerinin hukuk kurallarına uygunluğunu başlıca geçerlilik koşulu sayan, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurmayı amaçlayan ve bunu geliştirerek sürdüren, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, insan haklarına saygı duyarak bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, Anayasa ve hukuk kurallarına bağlılığa özen gösteren, yargı denetimine açık olan, yasaların üstünde yasa koyucunun da uymak zorunda olduğu temel hukuk ilkelerinin bulunduğu bilinci olan devlettir. Ayrıca “Hukuk devleti” ilkesi, yürütme organının faaliyetlerinin yönetilenlerce belli ölçüde öngörülebilir olmasını, herkesin bağlı olacağı hukuk kurallarını önceden bilmesini, ekonomik ve sosyal yaşamlarındaki tutum ve davranışlarını buna göre düzene sokabilmesini gerektirmektedir. Zira hukuk devletinin gereği olan belirlilik ve hukuki güvenlik ilkeleri ile de idarenin keyfi hareket etmesi engellenmiş olur.



Musa Aydın

Devlete güven duyabilmesi ilkesini zedeliyor

“Buna göre, basın kartının, resmi nitelikte bir kimlik belgesi olduğu ve basın mensuplarının faaliyetlerini destekleyici ve bazı kolaylıklar sağlayıcı niteliğinin bulunduğu dikkate alındığında, davalı idare tarafından davacının başvurusunun değerlendirme aşamasında olduğu belirtilmişse de, hem bireylerin tüm eylem ve işlemlerde Devlete güven duyabilmesi ilkesini ifade eden hukuki güvenlik ilkesine; hem de idarenin yaptığı iş ve eylemlerde makul süre içerisinde hareket ederek bireylerin mağduriyetini engelleme işlevi olan hukuki belirlilik ilkesine aykırı olacak şekilde, davalı idarenin gerekli araştırma ve değerlendirmeyi yapmayarak, aradan uzun bir süre geçmesine karşın davacının basın kartını yenilemediğinin anlaşılması karşısında, gazeteci olarak görev yapan davacının basın kartının yenilenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline yargılama gideri ile avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine... oybirliğiyle karar verildi.”

Basın haklarının kullanımına engel olunuyor

“Yine bireylerin tüm eylem ve işlemlerde devlete güven duyabilmesi ilkesi olarak ifade edilen hukuki güvenlik ilkesi, hem de idarenin yaptığı iş ve eylemlerde makul süre içinde hareket ederek bireylerin mağduriyetini engelleme işlevi olarak ifade edilen hukuki belirlilik ilkesi idarelerin ilgililerin başvurularını makul süreler içinde inceleyip değerlendirilmesini zorunlu kılmakta ve bu zorunluluk anılan başvurular üzerine tesis edilen idari işlemlerin yargısal denetimi sürecinde de devam etmektedir. Basın kartı ile basın yayın çalışanları; haber kaynakları olan kamu kurum ve kuruluşlarının birimlerine ve görevlilerine akredite bir kart sunarak görevlerini rahatlıkla ifa edebilmekte, ilgili birimlere ve haber kaynağına ilişkin etkinliklere giriş çıkış yapabilmekte, özlük haklarında ayrıcalıklara sahip olabilmekte, hususi damgalı pasaport sahibi olabilmekte, basın trafik kartından faydalanabilmekte ve toplumsal olayların takibinde ispat aracı olarak bu kartı kullanabilmektedir.

MUSA AYDIN - İSTANBUL