Basına baskılar son bulmalı

Meslek örgütleri ve siyasi partilerin temsilcileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de gazetecilerin ekonomik, siyasal ve yargısal baskı altında olduğunu belirten Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Ankara Şubesi, çalışan gazeteciler günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “İktidarın politikalarını eleştiren, usulsüzlüklerini yazan gazetecilere halen soruşturma ve davalar açılıyor. Basın özgürlüğü, iktidar ve onun güdümündeki yargı tarafından açıkça tehdit ediliyor. 34 gazeteci cezaevinde. Sulh ceza hâkimlikleri eliyle her gün onlarca habere erişim engeli getiriliyor” dedi.

‘BASIN HÜRDÜR SANSÜR EDİLEMEZ’

Açıklamada şöyle denildi: “Bu ağır şartlar altında Türkiye’de gazeteciler, asla mesleklerini yapmaktan geri durmayacak. Bu nedenle TGS Ankara Şube olarak, başta iktidar ve medya patronlarına çağrıda bulunuyoruz. Gazeteciler üzerindeki her türlü baskı son bulmalı. İfade ve düşünce özgürlüğünü kullanacak ortam sağlanmalı. Basının önündeki yasal veya bürokratik engeller kaldırılmalı. Gazetecilerin özlük hakları, insani seviyeye çekilmeli. Gazeteciler yoksulluk sınırının altında maaş almamalı; enflasyonun altında ezilmemeli. 10 Ocak’ta bir kez daha yüksek sesle dile getiriyoruz; ‘Basın hürdür, sansür edilemez.’”