Baskı ve İlân Kesme Kurumu oldu

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, BİK’in son yıllardaki uygulamalarında denetimlerini yanlı yaptığını savunarak konuyu Meclis gündemine taşıdı. Karabat, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Basın İlân Kurumu’nun son yıllarda tartışmalı birçok karara imza attığını belirterek, resmî ilânların paylaştırılmasında tarafsız olması beklenen kurumun taraflı ve antidemokratik davrandığını söyledi. Karabat, “Temel amacı ‘yandaş’ bir basının oluşmasını engellemek ve yerel basının güçlenmesine olanak sağlamak olan BİK’in ülkemiz basının hâlihazırdaki durumu dikkate alındığında bu görevi yerine getiremediği açıktır. Aldığı yasakçı kararlarla kurum adeta ‘Baskı ve İlân Kesme Kurumu’na dönüştürüldü” diyerek, Basın İlan Kurumunun gazeteleri baskı altına alan kararlarıyla adeta hükümetin bir baskı aparatına dö-nüştüğünü aktardı. Ankara - Fatih Karagöz

Okunma Sayısı: 215

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.