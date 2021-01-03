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3 OCAK 2021 PAZAR - YIL: 51

Başörtüsü hiçbir partiyi temsil etmiyor

03 Ocak 2021, Pazar 21:43
AKP kurucularından olan Fatma Bostan Ünsal, başörtülü aktif siyasette yer almasının olumlu olduğunu ve başörtünün herhangi bir siyasÎ partiyi temsil etmediğini belirtti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, CHP’de yer alan başörtülü kadınlara yaptığı “vitrin mankeni” benzetmesine tepkiler devam ediyor. Muhalif partilerde yer alan başörtülü kadınların hedef alınmasına ilişkin AKP kurucularından olan Fatma Bostan Ünsal değerlendirmede bulundu. Mezapotamya Ajansı’ndan Berivan Altan’a konuşan Ünsal, başörtü tartışmalarının Türkiye’de tükendiğini ve artık istismar edildiğini söyledi. CHP eski milletvekili Fikri Sağlar’ın sözleri ardından başlayan tartışmalara ilişkin Ünsal, “Sağlar CHP’de yetkili bir isim değil. Hem parti içerisinde hem de temsil boyutunda etkili değil. Ak Parti tarafından kendi faydasına olan çatışmayı hatırlattığı için hemen hücum edildi. CHP zaten üst düzeyde buna karşı olduklarını ifade etti. Bu sorunun çözülmesinden memnun olmak gerekirken ‘vitrin mankeni’ ifadeleri meselenin de başörtülü kadın meselesi olmadığını hatırlatıyor” dedi.

 ‘Oy toplamak istiyor’

 Erdoğan’ın kaybettiği oy ve desteği arttırmak için bu konuyu suiistimal ettiğini dile getiren Ünsal, “Çok rahat bir destek, oy sağlayabilen konulara gidip, oy toplamak istiyor. Erdoğan’ın açıklaması en çok başörtülü kadınları rencide ediyor. ‘Vitrin mankeni’ ne demek? Bu bir hakkı vermek yerine kendine siyaset olarak pekiştirecek tarzda görüldüğünü ifade ediyor. Bugün her partide başörtülü olması aslında normal olandır. Normalleşme budur. Bir partiyi temsil etmeyen bir kişi üzerinden o kadar hücum etmek en üst düzeydeki bir cevabı dikkate almamak aslında başörtüyü dikkate almamaktır. Parti Meclisi’nde yer alan başörtülü kadını da küçümsemek anlamına geliyor. Bu yanlış bir şey” diye belirtti. 

Lütfen istismar etmesinler

“Vitrin mankeni” söyleminin bir bilinçaltı yansıması olduğunu da dile getiren Ünsal, şunları ekledi: “Başörtülü kadın milletvekili olsun dediğimde dikkate alınmadığımda ve diğer kadınların başka hususlardaki söylemlerine, yaklaşımlarında bu durumu gördük. Bu söylem o bilinçaltını yansıtıyor gibi. Tecrübem var. Partide milletvekillerinin bile çok etkin olmadığını biliyoruz.” Ünsal, tüm partilerde başörtülü kadınların olmasının, aktif siyasette yer almasının olumlu olduğunu ve başörtünün herhangi bir siyasi partiyi temsil etmediğini belirtti. AKP tarafından yapılan açıklamaları “mezar kazıcılığa” benzeten Ünsal, “Biz biliyoruz neler çektiğimizi, lütfen istismar etmesinler, bizi rahat bıraksınlar” cevabını verdi.

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