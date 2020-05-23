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23 MAYIS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

'Bayramdan sonraya vaka kalmayabilir diye düşünmeye ve umut etmeye başladık'

23 Mayıs 2020, Cumartesi 16:26
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, “Bayram öncesi hakikaten en iyi günlerimizi yaşıyoruz. Umut verici rakamlar var.” dedi.

Çelik, “Türkiye’de en düşük ölüm sayısını gördük. Hastanelerimizde de vaka sayımız son derece azaldı, hem başvuru sayımız hem yatan hasta sayımız. hem de pozitif çıkan hastalarımızda son derece azalma var. Umarım ‘bayramdan sonraya vaka kalmayabilir’ diye düşünmeye ve umut etmeye başladık. Bunu görmeyi bekliyoruz açıkçası” görüşünü savundu. 

Bayramların; temasın yoğun olduğu dönemler olduğunu, bu nedenle alınan sokağa çıkma kısıtlamasının son derece yerinde bir karar olduğunu aktaran Prof. Dr. Çelik, “Yapacağımız en iyi şey bu günlerde görüntülü konuşmak olmak herhalde. Harçlıkları da artık büyüklerimiz küçüklere havale eder diye düşünüyorum” dedi.  Çelik, bayram alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının da çok yerinde olduğunu ifade etti.

Alışverişte kart kullanımının para kullanımından daha riskli olduğunu belirten Çelik, kartın ıslak mendille silinmesi önerisinde bulundu.

Ancak bunlardan bulaş olacağı kanaatinde olmadıklarını da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Çelik, "Parada, banknotlarda bulaşla alakalı çok çalışma yapıldı, Koronavirüs ile değil ama diğer bakterilerle alakalı. Ciddi şekilde bulaş olduğu görülmüş değil. Dolayısıyla korkmaya veya endişe etmeye gerek yok. Kart banknota göre daha riskli açıkçası. Kartta daha fazla banknotlara göre bulaş riski. Ancak onun dışında majör temasın olmayacağını biliyoruz. Ama kartları kullandıktan sonra ıslak mendille silmekte fayda var diye düşünüyorum." diye konuştu. 

Yine de bu konuda endişe etmesinler, hiçbir şey yapmasalar bile bulaş olacağı kanaatinde değiliz. Bu konuda kanıtlanmış, bilimsel bir veri yok. Tatil döneminde deniz ve havuzdan bulaşın mümkün olmayacağını, bilim kurulu tarafından alınacak önlem ve tedbirler için rehberler hazırlandığını dile getiren Prof. Dr. İlhami Çelik, tatil bölgelerinde maske kullanılması ve fiziki mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilim Kurulu çalışma grupları bu konuda rehberlerini hazırladı. Tatilde neler yapmalısınız, nasıl oturmalısınız, oteller nasıl hazırlanmalı? Bununla alakalı hepsinin rehberi hazır. Bir tek endişe edilen konu şu; deniz veya havuzdan bulaşır mı? Hayır, deniz veya havuzdan virüs bulaşmaz. Deniz suyundan bulaş pratik ve teorik olarak mümkün gözükmüyor, havuzda da klorlama olduğu için burada da bulaş söz konusu değil. Bu konuda endişe etmeye gerek yok. Virüs; hem güneş ışığından, hem radyasyondan hem de sıcaklıktan etkilenir. O yüzden buradan bulaşın mümkün olmadığını, olmayacağını bilmeleri gerekiyor. Tek dikkat edeceğimiz husus, havuzun yeteri kadar klorlanması. Bir başka konu da tanımadığımız insanlarla fiziki mesafeyi korumamız lazım. Maskemizi yine o alanlarda takmamız gerekiyor. Bu konuda endişe duymalarına gerek olmadığını düşünüyoruz."

Etiketler: bayram, vaka
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