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12 TEMMUZ 2024 CUMA - YIL: 55

Bedelli askerlik ücreti belli oldu

12 Temmuz 2024, Cuma 10:54
Millî Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bedelli askerlik için 2024 yılının ikinci altı ay tutarını açıkladı.

Aktürk, “Hazine ve Maliye Bakanlığınca ‘Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi’ yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2024 yılının ikinci altı ayı için 217.871,04 (iki yüz on yedi bin sekiz yüz yetmiş bir lira dört kuruş) olmuştur. 8 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemizin savunma ve güvenliği için kendisine tevdi edilen tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir azim ve karalılıkla yerine getirmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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