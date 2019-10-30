Ben mi değiştim, haksızlıkları görmeyenler mi?

Gazeteci yazar Ahmet Taşgetiren, adaletsizliklere dikkat çektiği yazılara itirazlar geldiğini belirterek, “Acaba ben mi değiştim yoksa iktidarda bizim arkadaşlarımız olduğu için artık haksızlık ve adaletsizlikleri görmemeye başlayan kişiler mi değişmiş oldu?” dedi.

Gazeteci yazar Ahmet Taşgetiren, Karar’da yayınlanan “Yazılarım-kendim” başlıklı yazısında (29 Ekim 2019) adaletsizliklere dikkat çektiği yazılara itirazlar geldiğini anlattı. Taşgetiren’in, kendisine yöneltilen “Ne kadar değiştiniz” cümlelerine cevap verdiği yazısının bir bölümü şöyle:

“Acaba ben mi değiştim yoksa iktidarda bizim arkadaşlarımız olduğu için artık haksızlık ve adaletsizlikleri görmemeye başlayan kişiler mi değişmiş oldu? Bakıyorum, adaletsizlik kendilerine dokunduğunda isyan ediliyor, başkalarına dokunduğunda “Zulüm var, ama bugün görmek gerekir mi?” tereddütleri yaşanıyor. İnsanlar bunu kendi yüreklerine kabul ettirebilirler, ama böyle yapamayanları “Değiştiniz” diye suçlamamalılar.”

Bizi susturmak yerine uyarıları kalplere ulaştırın

AKP Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nun tweetlerine yer verdiği yazısında Taşgetiren şunları söyledi: “Ak Parti milletvekili Mustafa Yeneroğlu bir tweet daha atmış; şöyle diyor: “Bir kişinin bile haksız yere mağdur edilmesi küçük kıyametimiz olması gerekirken bir hukukçu olarak adım kadar eminim ki, on binlerce insan haksız yere cezaevinde ve-veya ihraç edilmiş. Artık hukuksuzluklar kanıksandı, vicdanları köreltti, toplumu kemiriyor.” Ne dersiniz, sayın Yeneroğlu da mı değişti, yoksa gerçekte onun “Vicdanları köreltti, hukuksuzluklar kanıksandı” dediği alana girenler mi değişti? Aslında yönetenler yönettikleri toplumun özgürce uyarılarda bulunacağını bildikleri ölçüde kendilerine çeki düzen verirler. “Dost acı söyler” sözü bunun içindir. Ebediyyet inancı olanlar için burada iken uyarılmak, ebediyyet aleminde uyarılmaktan her halükârda iyidir. Onun için dostlar bizi susturacaklarına uyarılarımızın kalblere ulaşmasına yardımcı olsalar daha doğru davranmış olurlar.”