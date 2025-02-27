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27 ŞUBAT 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Beykoz Belediye Başkanı Köseler gözaltına alındı

27 Şubat 2025, Perşembe 10:27
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler "ihaleye fesat karıştırma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınırken, belediye binasındaki arama ve el koyma işlemleri tamamlandı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan gözaltı kararı verildi.

Öte yandan 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi.

Talimat doğrultusunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Köseler ile 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.

Etrafı polis bariyerleriyle çevrilen Beykoz Belediye binasında sabahın erken saatlerinde başlayan arama ve el koyma işlemleri tamamlandı.

Ekipler, belediyedeki bazı evrakları delil olarak torbalarla emniyete götürdü.

Belediyedeki rutin kamu hizmeti devam ederken, polis ekipleri ile partililerin belediye önündeki bekleyişleri sürüyor.

AA

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