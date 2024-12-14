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14 ARALIK 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Bildirici: Güleçyüz böyle bir davranışı hak etmemişti

14 Aralık 2024, Cumartesi
Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Kâzım Güleçyüz’ün tutuklanmasına tepki gösterdi. Bildirici, Yeni Asya’ya yaptığı açıklamada şöyle dedi: Bir gazetecinin sırf insanî nedenlerle başsağlığı dilemesini suç olarak nitelendirmek de kabul edilemez. Bu tavır ne hukuk ile açıklanabilir ne de adaletle.

Kâzım Güleçyüz böyle bir davranışı hak etmemişti. Önce hoyratça davranıldı, silâhla ve şiddetle asla işi olmamış bir gazeteci olduğu bilinmesine rağmen gece evi basılarak, hem de ters kelepçe takılarak gözaltına alınmıştı. İki aya yakındır da cezaevinde tutuluyor. Suçu ne? Fetullah Gülen’in ölümünün ardından sosyal medyada başsağlığı mesajı paylaşması, “Camianın başı sağolsun” demesi! Daha önce bir yazımda da dile getirdim; ne Gülen’i, ne de yönettiği suç örgütünü o kadar masum görmüyorum. Ama bir gazetecinin sırf insanî nedenlerle başsağlığı dilemesini suç olarak nitelendirmek de kabul edilemez.

Bu tavır ne hukuk ile açıklanabilir, ne de adaletle. Kâzım Güleçyüz’e reva görülen mahpusluk, ifade özgürlüğüne yönelik bir baskı ve izlediği gazetecilik çizgisine karşı bir bedel ödetme girişimidir. Maalesef siyasi iktidara karşı eleştirel yaklaşması ve Yeni Asya’nın yandaş bir yayın organı olmaması  Güleçyüz’ü hedef haline getirmiş gibi görünüyor. Umarım bu adaletsizlik daha fazla sürdürülmez, kısa zamanda işinin, gazetesinin başına döner.

Ankara - Yeni Asya

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