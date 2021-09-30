SAYIŞTAY RAPORUNA GÖRE ÇOK SAYIDA KAMU KURUMUNUN FAALİYET RAPORUNDA YETERLİ BİLGİ VE AÇIKLAMALAR YER ALMIYOR.

RAPORLAR YA YOK VEYA EKSİK

Sayıştay 2020 raporuna göre: 21 kamu idaresi faaliyet raporu yayımlamadı. 34’ü raporunu vaktinde açıklamadı. 147’si raporlarını bütün başlıklarla ilgili bilgileri içerecek şekilde vermedi. 219’u temel malî tablolara yer vermedi. 73’ü kullanılan kaynaklar hakkında bilgi sunmadı.

HEDEFLER NİYE GERÇEKLEŞMEDİ?

229 idare, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri arasındaki sapmaların nedenleri hakkında açıklama yapmadı. Bütçe gerçekleşmeleri gerçeği yansıtmayanlar 23, ödeneklerini doğru kaydetmeyen veya ödenek artış, eksiliş ve aktarmalarını mevzuata uygun yapmayanlar 22.

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Bilgi gizliyor, hesap vermiyorlar

Sayıştay, 2020 denetim raporlarında kamuda toplam 5 bin 882 hatalı işlem tesbit etti. 121 idarenin yardım yaptığı yerleri açıklamadığı vurgulandı.

Sayıştay, 2020 denetim raporlarında kamuda çok sayıda hatalı işlem tesbit etti. Toplam bulgu sayısı 5 bin 882 olurken Sayıştay’ın Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu’na göre bu bulgulardan 2 bin 243’ü malî rapor ve tabloları etkileyen hataları içeriyor. 3 bin 332’si mevzuata uygunluğa ilişkin hataları ihtiva eden bulgular. 307’si de malî yönetim ve iç kontrol sistemine ilişkin hataları ihtiva eden bulgular. En fazla bulgu 3 bin 427 bulgu ile mahalli idarelerde. Genel bütçeli idarelerdeki bulgu sayısı 641. Sayıştay’ın Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu’na göre, 21 kamu idaresi faaliyet raporunu yayımlamadı. 34’ü faaliyet raporunu zamanında açıklamadı. 147 idare raporlarını bütün başlıklarla ilgili bilgileri ihtiva edecek şekilde vermedi.

Sapmaların sebepleri açıklanmadı

Cumhuriyet’in haberine göre, 73 idare kullanılan kaynaklar hakkında bilgi sunmadı. 219 idare faaliyet raporunda temel malî tablolara yer vermedi. 121 idare yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşlara ilişkin bilgilere idare faaliyet raporunda yer vermedi. Bütün varlık ve yükümlülüklerini açıklamayan kamu idaresi sayısı da 129. 229 idare, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri arasında meydana gelen sapmaların sebepleri hakkında açıklama yapmadı. Özel ödenek, dış proje kredisi veya bağış ve yardım gibi kaynakları göstermeyen kamu idaresi sayısı 107. Bütçe gerçekleşmeleri gerçeği yansıtmayan kamu idaresi sayısı 23, yıl sonu ödeneklerini doğru kaydetmeyen veya ödenek artış eksiliş ve aktarmalarını mevzuata uygun olarak yapmayan idare sayısı 22.

Verdiği kredileri takip etmiyor

Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları sebebiyle traktörü ve arazisi haczedilirken, Sayıştay; Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, tarım kooperatiflerine verilen kredilerin ne kadarının geri döndüğünün, ne kadarının zamanında ödenmediğinin bilinmediğini ve izlenmediğini belirledi. Sayıştay raporlarına göre, Ziraat Bankası aracılığıyla tarım kooperatiflere verilen kredilerin kooperatif ve ortaklarının borçlarının ayrı ayrı izleneceğinin öngörülmesine rağmen, Tarım ve Orman Bakanlığı; Ziraat Bankası kredi ve kredi dönüşlerinin muhasebesini tutmadı. Raporda, bugüne kadar Ziraat Bankası aracılığıyla, hangi kooperatiflere ne şartlarda kredi verildiği bilgileri ve verilen bu kredilerin geri dönüşlerine ilişkin yeterli veriye ulaşılamadığı belirtildi.

Ankara - Anka