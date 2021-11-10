Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında toplandı.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantıda 3'üncü doz BioNTech aşılama takvimi, vaka sayılarındaki son durum ve yerli aşı süreci ele alınıyor. Bakan Koca, toplantı sonrası yazılı açıklama yapacak. BioNTech'te yeni gruplar da masada Daha önce alınan kararın ardından 60 yaş üzeri ile risk grupları için 3'üncü doz BioNTech aşılarının uygulaması başladı. Yeni grupların da sisteme dahil edilmesi bekleniyor. Aşılamada son durum ile 30 bin sınırındaki vaka sayıları da gündemde olacak. Yerli aşı TURKOVAC'IN kullanıma girmesi için Faz-3 aşaması kapsamında gönüllü aşılamaları devam ediyor. TURKOVAC'taki son durum da Bilim Kurulu'nda masada olacak.

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