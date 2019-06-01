Binali Yıldırım: İSPARK'ın nasıl zarar ettiğini ben de anlamadım

Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TV5'te 'Seçim Özel' programında Mustafa Yılmaz'ın konuğu oldu. Yıldırım, İSPARK'ın zarar etmesine ilişkin, "Benim de kafama yatmıyor" dedi.

Yıldırım, TV5 televizyonunda Mustafa Yılmaz’ın Seçim Özel programına konuk oldu. Yılmaz’ın İSPARK’ın zarar etmesine ilişkin sorusuna Yıldırım, “Onu ben de anlamış değilim. Gelince anlayacağız. Benim de kafama yatmıyor” dedi. Vaatlerini sıralayan Yıldırım, İSPARK’ta ilk 1 saati ücretsiz yapacağız diyerek sözlerine devam etti. İSTANBUL’UN YÜZDE 80’İ YEŞİL ALAN Yıldırım, İstanbul’daki yeşil alanlarla ilgili projelerini anlatırken İstanbul’un yüzde 20’sinin yerleşim alanı, geriye kalan yüzde 80’inin yeşil alan olduğunu iddia etti.



Okunma Sayısı: 111

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.