Bir ayda İsrail’e 88 gemi

Gazeteci Metin Cihan, Türkiye’nin İsrail’le ticari ilişkilerini kesmediğine dair bilgiler paylaştı. Uluslararası gemi trafiği verilerine göre Türkiye’den İsrail’e son bir ayda 88 gemi gitti. İsrail, Türkiye’den ithalatı yasakladı ancak Filistin ile yapılıyormuş gibi devam etmesine izin verdi.

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İsrail: Türkiye ile ticaret sürüyor

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İsrail’le “bitti” denilen ticaret devam ediyor

Bir İsrail gazetesinde yer alan habere göre Türkiye’den yola çıkan geminin belgeleri Filistin olarak düzenleniyor. Gemi İsrail limanına yanaşıyor ve mallar İsrail’e teslim ediliyor. Bu yöntem için Filistin’de kurulu olan ve Türkiye’den yola çıkarken malın alıcısı olarak görünen şirkete %3-5 arası bir komisyon ödeniyor. Cihan, sosyal medya hesabından şunları yazdı: “İsrail’in petrol ve yakıt sevkiyatını yapıyor olduğumuz gerçeği var. İsrail kendi petrolü olmayan bir ülke. Tamamen dışa bağımlı. Bu ihtiyacını Azerbaycan’dan karşılıyor. Petrolün sevkiyatını yapmak da bize düşüyor. Karşılığında varil başına 80 sent (0.8$) alıyoruz. Bu konuda şu ana kadar 0 yaptırım uygulandı. Göstermelik bir yaptırım bile uygulanmadı. Çünkü biz İsrail’i zora sokacak hiçbir şey yapmadık. Sadece lafta atıp tutuyoruz, kınıyoruz, lanetliyoruz.”

Seyhan Şentürk - İstanbul