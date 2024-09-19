İsrail’le ticaret hani bitmişti?

Türkiye’nin Gazze’de soykırım yürüten İsrail’le ticaretine tepki yağınca ‘Bu iş tamamen bitti’ açıklaması yapıldı. Ancak gemilerin önce üçüncü ülkeler üzerinden sonra doğrudan Tel Aviv limanlarına yük indirdiği ortaya çıktı.

İsrail’le “bitti” denilen ticaret devam ediyor

Vicdanları kanatan utanç karşısında ne ticareti yapan şirketten ne üyesi olduğu iş platformundan ne de ayıba engel olması gereken bakanlıktan bir açıklama geldi. Öte yandan KARAR’ın gündeme getirdiği vicdanları kanatan utanç ticaretine karşı hükümetin de iş dünyasının da sessizliği sürüyor. Gemilerin İsrail’e stratejik ürünler dahil sevkiyata devam etmesine karşı ne ticareti yapan İÇDAŞ ne üyesi olduğu MÜSİAD be de ayıba engel olması gereken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı açıklama yapmadı. Kamuoyunda ise vicdanları yaralayan ticarete karşı bir açıklama yapılması gerektiği görüşü öne çıktı. Sosyal medya kullanıcıları şirkete, MÜSİAD’a ve hükümete sorular yöneltti.

Haber Merkezi