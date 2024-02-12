Bir savcıya yılda bin 580 dosya düşüyor

Adalet Bakanlığı, savcı başına düşen dosya sayısının 2023 yıl sonu için gerçekleşme tahminini bin 580 olarak açıkladı.

İstanbul’da görev yapan bazı savcılar ise senede baktıkları dosya sayının 3 bine kadar çıktığını söylüyor. Savcılar, bu durumun derin araştırmalar yapılmadan takipsizlik kararlarının verilmesine yol açtığını savunuyorlar. Öte yandan bu yıl 12 ceza infaz kurumunun açılması planlanıyor. Adalet Bakanlığı “2024 Yılı Performans Programı”nda yer alan bilgilere göre Türkiye’de 23 bin 797 hâkim ve cumhuriyet savcısı görev yapıyor.

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