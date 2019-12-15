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Bireysel ilişkiler üzerinden devlet yönetilemez

15 Aralık 2019, Pazar 23:44
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TV100’de Ahmet Kasım Han’ın sunduğu Yüz Yüze programına konuk oldu.

Gençleri kendisi kadar yakından takip eden, onları dinleyen ve onlarla kendini eğiten bir başka siyasetçi olmadığını savunan Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayın Erdoğan başbakan olduğunda kendi 43, 44 yaşındaydı genç olarak başladı. Şimdi ruhen de tavır, birikim olarak da Türk siyaseti yaşlandı. Çok birikimli bir insan grubu var, yol bulamıyor, yer bulamıyor o birikimi taşımamız lâzım. Bunu devlet kadrolarında, siyasette, Türkiye’nin yönetiminde, bürokraside değerlendirebilecek bir yol bulmak lâzım. Ben kendime böyle bir misyon seçtim. Meral Akşener, parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi, şu sözlerle eleştirdi: “Sayın Erdoğan’ın şahsına göre dikilmiş elbiseyi görev süresi bittikten sonra başka biri giydiğinde, Sayın Erdoğan ve AK Parti’ye oy veren vatandaşlarımız böyle bir sistemde yaşamak istemezler.  Biz de yaşamak istemiyoruz.” Bireysel ilişkiler üzerinden devletin yönetilemeyeceğini belirten Akşener, “Her şeyin hakimiyim, ben bu ülkenin babasıyım ve her şey benden sorulur gibi bir ruh hali izlediğiniz zaman, sizinle top gibi oynarlar. Bireysel ilişkiler üzerinden devlet yönetilemez” ifadelerini kullandı.

Etiketler: merak akşenet
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