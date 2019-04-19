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Birlik Operasyonu'nun hedefindeki tekne İzmir Limanı'na getirildi

19 Nisan 2019, Cuma 15:47
Akdeniz'in uluslararası sularında 15 Nisan'da Türk güvenlik güçlerinin operasyonunda ele geçirilen 5 ton toz esrar ve 6 şüphelinin içinde bulunduğu "Pervin Oğulları" adlı balıkçı teknesi İzmir Limanı'na yanaştı.

Uluslararası sularda yapılan "Birlik Operasyonu"nda yaklaşık 5 ton toz esrarın ele geçirildiği balıkçı gemisi İzmir Limanı'na getirildi.

Akdeniz'in uluslararası sularında Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerinin katılımıyla 15 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 5 ton toz esrar ve 6 şüphelinin içinde bulunduğu "Pervin Oğulları" adlı balıkçı gemisi İzmir Limanı'na yanaştı.

Balıkçı gemisine, operasyonun yapıldığı uluslarası sulardan İzmir'e kadar SG Umut gemisi eşlik etti. Teknenin gelişi sırasında çevrede güvenlik önlemi alındı, polis helikopteri de bölgede uçuş yaptı.

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk jandarması, sahil güvenliği ve polisinin 1400 kilometre uzalıkta muhteşem bir operasyona imza attığını söyledi.

"Zor bir operasyon oldu ama kazasız belasız bitirdik"

Operasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Aşkın, şunları kaydetti:

"Zor bir operasyon oldu ama kazasız belasız bitirdik. İzmir'de başlayan 4,5 aydır süren bir çalışmaydı, daha sonra Antalya Jandarma Komutanlığı ile yürüttük. Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ile birlikte çalıştık. Güzel olan taraflardan biri de operasyona Türkiye'de yapılan botlarımız katıldı. Bizim için ayrıca gurur meselesidir. Yüzlerce arkadaşımız gece, gündüz bu operasyonu takip etti, adı da 'Birlik Operasyonu' oldu. Birlikten güç doğduğunu biliyoruz. Türk jandarması, Türk sahil güvenliği, Türk polisi bir araya geldiğinde ne kadar önemli işler yapabildiğini bir kez daha görmüş olduk."

Sahil güvenlik korvetleri ve helikopterleri eşliğinde, 230 personel ile iki narkotik köpeğinin katılımıyla düzenlenen operasyonda, yaklaşık 5 ton toz esrar ele geçirilmişti. El konulan balıkçı teknesinde yer alan 6 mürettebatın yanı sıra olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 16 kişi gözaltına alınmıştı.

AA

Etiketler: İzmir, uyuşturucu, operasyon
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