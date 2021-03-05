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5 MART 2021 CUMA - YIL: 52

Bitlis Şehitleri dualarla...

05 Mart 2021, Cuma 16:33
Bitlis’te meydana gelen helikopter kazasında Şehit olan 11 asker, devlet töreniyle ebedi yolculuklarına uğurlandı.

Şehitler Korgeneral Osman Erbaş, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Yüzbaşı Tayfun Kureş, Yüzbaşı Gökhan Uysal, Albay Şentürk Aydınyer, Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu, Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz, Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek, Uzman Çavuş Hakan Gül ve Uzman Çavuş Tolga Demirci için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları askerlerin omuzlarında tören alanına getirildi.

Cuma namazına müteakip şehitler için cenaze namazı kılındı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cenaze namazı sonrasında yaptığı konuşmada,"Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz." ayetini okuyarak, şunları kaydetti: "Ebediyete uğurladığımız, hakka uğurladığımız şehitlerimizle son buluşmamızda temenni ediyorum ki, Rabb'im bizleri Sevgili Habibinin (asm) sancağı altında da buluştursun." dedi. Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın komutanlığın ötesinde duruşuyla çok farklı, mütevazi bir insan olduğunu anlatan Erdoğan, "Yanındaki kardeşlerimle beraber çıktıkları bir yolculuk esnasında meydana gelen bu elim kazayla emaneti sahibine teslim ettiler." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda tüm şehitler için Fatiha okunmasını istedi. Erdoğan, daha sonra cenaze törenine katılan şehit yakınlarına taziyelerini iletti.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları askerlerin omuzlarında cenaze araçlarına taşındı. "İhtiram yürüyüşü"nde Buhurizade Mustafa Efendi'nin (Itri) "Tekbir" adlı eseri çalındı. Yakınları şehitleri asker selamıyla uğurladı. Şehitlerin naaşları, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi.

Törene, şehitlerin aileleri ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski TBMM Başkanları Binali Yıldırım ve Cemil Çiçek, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, siyasi parti genel başkanları ve temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, milletvekilleri, askeri ve sivil erkan katıldı.

Şehit Korgeneral Erbaş, Albay Aydınyer, Yüzbaşı Sarıoğlu, Yüzbaşı Kureş ve Yüzbaşı Uysal'ın naaşları Ankara'da, Astsubay Kıdemli Çavuş Karadirek’in naaşı Afyonkarahisar’da bugün toprağa verilecek. Astsubay Kıdemli Başçavuş Demir ve Astsubay Üstçavuş Yılmaz’ın naaşları Kahramanmaraş’ta, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Umulu’nun naaşı Kırıkkale’de, Uzman Çavuş Gül’ün naaşı Amasya'da, Uzman Çavuş Demirci'nin naaşı Kayseri'de yarın defnedilecek.

AA

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