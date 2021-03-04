Dünyadan Şehitlerimiz için başsağlığı mesajları

Askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajları paylaşıldı.

Şehit sayımız 11'e yükseldi

Şehitler dualarla... Başsağlığı mesajları yağdı...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Aziz kardeşim" diye başladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Askeri helikopterin kazaya uğraması sonucu Türk askerlerinin şehit olması haberi beni derinden üzdü. Size, şehitlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk halkına, kendim ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerimi iletiyor, yaralılara şifa diliyorum. Allah rahmet eylesin."

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da Twitter hesabından Türk halkına taziye dileklerinde bulundu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için taziyede bulundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Stoltenberg, Çavuşoğlu'na Tatvan'da meydana gelen helikopter kazası sonucu şehit olan askerler için taziyelerini iletti.

Stoltenberg, NATO'nun Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Türkiye'deki yabancı misyonların mesajları

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce paylaşılan mesajda, "ABD Büyükelçiliği olarak, #Bitlis’teki elim helikopter kazasında hayatını kaybeden ve yaralanan Türk askerleri için en derin taziyelerimizi ve üzüntülerimizi iletiyoruz. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerinin acılarını paylaşır, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Twitter hesabından Türkçe paylaştığı taziye mesajında, "Bitlis’te bir askeri helikopterin düştüğü ve 9 askerin şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle aldım. Müttefikimiz Türkiye’nin acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm Türkiye’ye başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise, Türkiye'nin acısını derinden paylaştıklarını ifade ederek, "AB Türkiye Delegasyonu olarak, kazada yaşamını kaybedenlerin ailelerine, dostlarına ve Türkiye’ye en derin taziyelerimizi ifade ederken, yaralılara acil şifalar dileriz." mesajını paylaştı.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend, Twitter hesabından Türkçe yayımladığı mesajında, "Türkiye ordusuna ait helikopterin düşmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybetmesine ve 4 kişinin yaralanmasına neden olan acı hadise dolayısıyla Türkiye Devleti, halkına ve kederli ailelerine başsağlığı diler; Yüce Allah’tan hayatını kaybedenlere rahmet; yaralılara acil şifalar dilerim." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha da, Twitter hesabından Türkçe paylaştığı mesajında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi. Sybiha, mesajında "Türkiye’nin başı sağ olsun!" ifadelerine yer verdi.

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğince Twitter hesabından yapılan paylaşımda, helikopter kazası haberinin acıyla öğrenildiği belirtilerek, "Bu üzücü anda Türk halkının yanındayız, hayatını yitirenlerin ailelerine kalben başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.