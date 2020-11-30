FİLİSTİN HALKIYLA DAYANIŞMA GÜNÜNDE FİLİSTİN’İN ANKARA BÜYÜKELÇİSİNDEN MESAJ: HALKIMIZ ZULME DİRENMEYE DEVAM EDECEK.

İŞGALİN BİTME VAKTİ GELMEDİ Mİ?

Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa: “Çağımızın en uzun süren askerî işgalinin bitme zamanı gelmedi mi? Filistin halkının diğer halklar gibi egemen ve bağımsız devlet hakkı yok mudur? 1948'de topraklarından sürülen mülteci Filistinlilerin acılarının bitmesi gerekmiyor mu?”

KUDÜS’Ü SAVUNMAYA DEVAM

“Filistin halkı yok olmayacak, zulüm ve acıyı kabul etmeyecek; toprağımızı, halkımızı ve geleceğimizi belirlemek dahil, haklarımızı hedef alan emperyalist işgale karşı meşru direnişine devam edecek. Topraklarımızı, kutsallarımızı ve Kudüs'ü savunmayı sürdüreceğiz.”

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Bitsin artık bu zulüm

Filistin’in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa’dan “Çağımızın en uzun süren askerÎ işgalinin bitme zamanı gelmedi mi? Filistin halkının, diğer halklar gibi egemen ve bağımsız devlet hakkı yok mudur?” ifadelerini kullandı.

Filistin’in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Filistin-İsrail meselesine ilişkin “İki devletli çözüme inanan devletlerin, İsrail’i tanıdığı gibi 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti’ni tanımasının zamanı gelmiştir.” ifadesini kullandı. Büyükelçi Mustafa, “Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı. Filistin halkının, 72 yılı aşkın süredir çeşitli musîbetler yaşadığını, acılar çektiğini, fedakârlık yaptığını ve topraklarından olduğunu dile getiren Mustafa, Filistin halkının mücadele ettiğini, şehit olduğunu, tarihini, vatanını ve kutsallarını koruduğu için de tutuklandığını kaydetti. Filistin halkının bağımsızlığa götürecek, işgali bitirecek ve barış antlaşmasına ulaştıracak müzakereleri, siyasî çalışmayı ve sivil direnişi kabul ettiğine işaret eden Mustafa, işgalci İsrail devletinin Oslo Anlaşması’ndan bugüne kadar kendilerini oyalamaya devam ettiğini ve bununla yetinmeyip, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da birçok kez iki devletli çözümü reddettiğini vurguladı.

İsrail’e dur demenin vakti geldi

Mustafa, uluslar arası hukukun, uluslar arası sistemin temel taşı olduğunu, tahrif ve çifte standart kabul etmeyeceğini vurgulayarak “İsrail’e kanun üstü devlet olarak davranmak, kanun dışı davranmasını teşvik edecektir. Uluslar arası toplumun, sorumluluklarını üstlenerek toprağımıza, varlığımıza ve geleceğimize saldıran İsrail’e ‘dur’ demesinin vakti gelmiştir.” ifadesini kullandı. Mustafa, “İki devletli çözüme inanan devletlerin, İsrail’i tanıdığı gibi 1967 yılı sınırında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti’ni tanımasının zamanı gelmiştir. Çağımızın en uzun süren askerî işgalinin bitme zamanı gelmedi mi? Filistin halkının diğer halklar gibi egemen ve bağımsız devlet hakkı yok mudur? 1948’de topraklarından sürülen mülteci Filistinlilerinin acılarının bitmesi gerekmiyor mu?” değerlendirmesinde bulundu.

Filistin bu zulmü kabul etmeyecek

Mustafa, uluslar arası hukuka bağlılığını vurgulayan devletlere teşekkürlerini ileterek uluslar arası toplumu, hukuki sorumluluğu olan İsrail’in Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin devletinin topraklarında yasa dışı politikaları sonucu ortaya çıkan durumu tanımamaya dâvet etti. Bütün acı ve çilelere rağmen, 1967 yılı sınırlarında iki devletli çözüm ve uluslar arası meşrûiyete dayanan âdil barış için ellerini uzattıklarını dile getirdi. Mustafa, Filistin topraklarının ve halkının birleştirilmesi çabalarının devam edeceğinin altını çizerek, “Filistin halkı yok olmayacak, zulüm ve acıyı kabul etmeyecektir; toprağımızı, halkımızı ve geleceğimizi belirleme dahil haklarımızı hedef alan emperyalist işgale karşı meşrû direnişine devam edecektir.” ifadesini kullandı.