Boğaziçi’nden bir ilk

Yıllardır üniversitelerde atama yapılıyor. Protestolara sınırlı sayıda akademisyen katılıyor. Oysa Boğaziçi’nde bütün akademisyenler eyleme katıldı. Bu Türkiye’de ilk defa oluyor.

Artı Gerçek’in haberine göre, bir dönem Öğretim Üyeleri Derneği Başkanlığı yapan Tahsin Yeşildere, Boğaziçi Üniversitesi’nin teamüllerinin çiğnendiğini söylüyor. Yeşildere, bu durum karşısında Boğaziçi Üniversitesi’nin öğretim elamanlarının, akademisyenlerin, öğrencilerin bu anti demokratik atamalara karşı demokratik bir direniş başlattıklarını ifade ediyor. Yeşildere, daha önceki yıllarda birçok üniversitede görülen öğrenci olaylarını Boğaziçi’nde görülmeye başlandığını söylüyor. Yeşildere, Boğaziçi Üniversitesinin farklılığının bütün akademisyenlerle eyleme destek veriyor olması ve bunun Türkiye’de ilk defa olduğunu söylüyor. Bu anlamda da Boğaziçi Üniversitesinin örnek olduğunu ve bu mücadelede çok iyi bir direniş sergilediğini tarihî olarak söylenebileceğini ve Boğaziçi’nin kazandığını ifade ediyor.

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