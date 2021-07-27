Boğaziçi’nden liyakat ve şeffaflık çağrısı

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, rektör adayı belirleme sürecine ilişkin yaptıkları yazılı açıklamada, liyakat ve şeffaflık vurgusu yaparken; rektör adaylığı kriterleri konusunda da önerilerini aktardı.

Açıklamada adaylık için “Boğaziçi kamuoyuna ilan eden adaylar için bir destek oylaması yapılacak, akademisyenlerin katılacağı oylamada üçte birden fazla karşı oy alacak (yani nitelikli çoğunluğu oluşturan üçte iki destek oyunu alamayacak olan) adaylar desteklenmeyecek ve diğer tüm adaylar Boğaziçi Üniversitesi adayları olarak desteklenecek” denildi.

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