Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler sismik izolatörlerle depremlere karşı korunuyor

İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan en önemli ulaşım güzergahı Anadolu Otoyolu'nda yer alan Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler, sarsıntıların enerjisini sönümleyici sismik izolatörler sayesinde depremlere karşı korunuyor.

Yapımına 1990 yılında başlanan, 2007'da ulaşıma açılan Bolu Dağı Tüneli ve viyadüklerin inşası esnasında, bölgenin depremsellik özelliği göz önünde bulunduruldu.

Uzunlukları 3 bin 140 ve 3 bin 25 metre olan her iki tünel tüpleri içerisinde, tünel destek sistemine daha az yük binmesini sağlamak ve oluşacak fay hareketini karşılamak amacıyla sismik boşluklar oluşturuldu.

Ankara ve İstanbul yönlerinde uzunlukları toplam 9 bin 292 metre olan 4 viyadüğün ayaklarına da 536 sismik izolatör kuruldu.

1999 depremlerinin ardından son teknoloji izolatörler yerleştirildi

Sismik izolatörler sayesinde, 17 Ağustos 1999'da yaşanan Gölcük merkezli 7,4 ile yaklaşık üç ay sonra 12 Kasım'da Düzce'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremlerde tünel ve viyadüklerde hasar oluşsa da sarsıntılara karşı mukavemet sayesinde çökmelerin önüne geçildi.

Viyadük ayaklarına depremlerden önce yerleştirilen izolatörler, sarsıntılar esnasında ayakların ve kirişlerinin zarar görmesini önleyerek görevini yerine getirdi.

Zarar gören izolatörler ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce son teknoloji yeni sürtünme sarkaç mesnetli izolatörler ile değiştirildi.