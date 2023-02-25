Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi Adıyaman'da DSİ’ce yapılan enkaz kaldırma çalışması skandala dönüşüyor.

ERDOĞAN GELECEK DİYE

6-7 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden Adıyaman’da enkaz kaldırma çalışmaları Cumhurbaşkanın ziyareti öncesi yoğunlaşırken, skandal görüntüler ortaya çıktı.

DSİ’DEN SKANDAL ÇALIŞMA

ŞEHİRDE gönüllü kepçe operatörlüğü yapan bir kişi, DSİ yetkililerinin enkazı kaldırırken ne var ne yok kamyonlara yükleyip moloz alanına döktüğünü söyledi.

CENAZELER HÂLÂ ENKAZDA

DSİ’nin sadece ana caddeleri açmaya çalıştığını anlatan kepçe operatörü, “Çok sayıda kişinin cenazesi hâlâ enkaz altında. Böyle enkaz kaldırma olmaz” diye konuştu.

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Böyle enkaz kaldırma olmaz

Adıyaman’da enkaz kaldırma çalışmalarını anlatan gönüllü kepçe operatörü, “DSİ kamyonları geldi. Ne var ne yok yükleyip götürüp moloz alanına döküyorlar. Yalvarıyoruz. Ama Cumhurbaşkanı gelecek diye geçeceği yolları açıyorlar. Böyle enkaz kaldırma işi olmaz.” dedi.

Adıyaman’da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Depremde kaç kişinin enkaz altında kaldığı, kaç kişinin öldüğüne ilişkin net bir sayı hâlâ açıklanmış değil. Ancak kentteki yıkım ölü ve yaralı sayısının tahmin edilenin üstünde olduğunu gösteriyor. Bir kaç gün içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kente geleceği bilgisi üzerinde enkazlar gelişi güzel biçimde kaldırılmaya başlandı. Bir kepçe operatörü yaşananları “DSİ kamyonları geldi. Ne var ne yok yükleyip moloz alanına döküyorlar” diye özetledi. Depremin ilk gününden bu yana kentte arama kurtarma çalışmalarında yer alan bir kepçe operatörü, kendilerine iş yaptırılmadığını söyledi. DSİ’nin sadece ana caddeleri açmaya çalıştığını anlatan bir kepçe operatörü, kentteki tabloyu şu sözlerle anlattı:

Cumhurbaşkanı gelecek diye...

“İlk günden beri buradayız. Çok kişiyi kurtardık. Bilemiyoruz ama çok sayıda kişi hala enkaz altında. Dokunulmayan binalar var. Orada kimsenin olup olmadığını bilmiyoruz. Arama kurtarma çalışması sona eren evlerin çoğunda insanların birikimi, ziynet eşyaları var. Ev sahipleri geliyor, yardımcı oluyoruz. Titizlikle enkazı kaldırmaya çalışıyoruz. Son birkaç gündür DSİ kamyonları geldi. Ne var ne yok yükleyip götürüp moloz alanına döküyorlar. İnsanlar yalvarıyoruz, evimde tüm birikimlerim vardı diyor. Ama dinlemiyorlar. Cumhurbaşkanı gelecek dendi. Onun geçeceği yolları açıyorlar. Böyle enkaz kaldırma işi olmaz. Bazı evler toz gibi olmuştu. Beton, demir yok gibiydi. Her enkaz aldırdığımızda cenazeler çıkıyordu. Diğer yerleri kaldırdığımızda hala çıkar, çıkıyor. Bir yerde iki çocuğunu kollarına alan annenin cansız bedeni ile karşılaştık. Aynı aileden 7-8 kişinin bir yerde can verdiğini gördük. Cenaze parçaları, uzuvlar, ne derseniz var. Gece uyuyamıyorum. Burada gördüğüm manzarayı unutmam imkansız. Hâlâ cansız bedenler çıkıyor” diye anlattı.

Haber Merkezi