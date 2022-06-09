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9 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Böyle gitmez, sandıkta görüşürüz

09 Haziran 2022, Perşembe 02:20
Hız kesmeden devam eden zam sağanağında akaryakıt fiyatlarının da görülmemiş boyutlara tırmanması, iyice bunalan vatandaşların sabrını fena zorluyor.

1200 LİRADAN 2200 LİRAYA

Depolarını, motorine gelecek yeni zam öncesinde doldurmak isteyen vatandaşlar, akaryakıt istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Servis şoförü İhsan İzgi: “Bir ay önce 1200 TL’ye dolan depo şimdi 2200 TL’ye doluyor. Böyle gitmez, sandıkta görüşürüz.”

SONUMUZ NE OLACAK?

Bir ay önce deposunu 15 bin liraya  doldurduğunu söyleyen uzun yol şoförü Ziya İnceler: “Şu an depomuz 27 bin liraya doluyor. Neredeyse uzun yol şoförleri kontak kapatmaya gidecek. Kredi kartına yükleniyoruz. Sonumuz ne olacak, biz de bilmiyoruz.”

***

Böyle gitmez, sandıkta görüşürüz

Akaryakıt istasyonları önünde kuyruklar oluşturan vatandaşlar, “Bu böyle gitmez, Allah yar ve yardımcımız olsun, sandıkta görüşürüz” dedi.

Depolarını, motorine gelecek zam öncesinde doldurmak isteyen Aksaraylılar, akaryakıt istasyonları önünde kuyruklar oluşturdu. Servis şoförlüğü yapan İhsan İzgi aracının bir ay önce deposunu bin 200 liraya doldurduğunu, bir önceki zamdan sonra ise 2 bin 200 liraya doldurduklarını söyleyerek “Bu böyle gitmez, Allah yar ve yardımcımız olsun, sandıkta görüşürüz” dedi. Benzin sırasında bekleyen minibüs şoförü Mustafa Sırmalı da “Ağlanacak halimize gülüyoruz. Her hafta zam geliyor. Üç bin liraya deposunu doldurduğumuz araç, bakalım kaça dolacak. Millet perişan…” ifadelerini kullandı.

İnsanlar isyan etme noktasına geldi

Bir ay önce 15 bin liraya deposunu doldurduğunu söyleyen uzun yol şoförü Ziya İnceler ise “Şu an depomuz 27 bin liraya doluyor. Gece de zam var. Kazancı bırakın, neredeyse uzun yol şoförleri kontak kapatmaya gidecek. Kredi kartına yükleniyoruz. Sonumuz ne olacak. Biz de bilmiyoruz ama böyle gitmez” dedi. Gelininin muhasebeci olarak çalıştığını söyleyen bir yurttaş da “Sürekli gelen zamlardan dolayı insanlar isyan etme noktasına geldi. Hükümetler geçici, millet kalıcıdır. Bugün başka bir parti gelir iktidara, yarın başka bir parti. Araba bir ihtiyaçtır. Ama çoğu bunu anlamıyor. Önceden 50 liralık alıyoruz diyenler litreye bakmıyorlar. Benim aracım var ama zamlardan dolayı iş yerine yürüyerek gidiyorum. Bu durum böyle devam etmez” diye konuştu.

Aksaray - Anka

 

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