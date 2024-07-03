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3 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Bu adaletsizlikle vergi reformu olmaz

03 Temmuz 2024, Çarşamba 13:27
Vergi uzmanı Ozan Bingöl, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın verilerine göre 2023 yılında Muhtasar Beyanname ile bildirilen 720 milyar 208 milyon liralık gelir vergisinin 448 milyar 832 milyon lirasının sadece ücretlilerden kesilen gelir vergisi olduğunu söylüyor.

Bingöl’e göre böylesi bir vergi kompozisyonu varken hiç kimsenin bir reformdan bahsetmesi mümkün değil. 

“Faturayı millete ödetme paketi”

DW Türkçe’ye göre, vergi paketini kamuoyuna yansıyan bilgilere göre değerlendiren Bingöl’e göre pakette dar gelirlinin, çiftçinin, emekçinin, esnafın, üretenin, ihracatçının lehine hiçbir şey yok. Ozan Bingöl, vergi paketinin bir reform paketi olmadığı, vergi adaletini sağlamayı ve gelir dağılımdaki eşitsizliği azaltmayı hedeflemediği görüşünde. “Bu paket, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte kontrolsüz ve sorumsuz bir şekilde uygulanan yanlış ekonomi politikalarının ortaya çıkan faturasını vergiler yoluyla millete ödetme paketidir” diyen Bingöl, ekliyor: “Bu paket öyle bir pakettir ki; Diyojen’in dediği gibi iktidar, çalışan, üreten, ihraç eden insanlara vergi yoluyla, cezalarla, engelleyici denetimlerle gölge etmesin yeter. Kimse iktidardan olumlu bir şey beklemiyor. Daha da kötüleştirmeseler biz dünden razıyız.”

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